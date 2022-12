Esto le hace a tu cuerpo beber refrescos y comer frituras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el incremento en los precios de los productos de la familia Coca-Cola para promover un menor consumo de refresco en el país.

El jefe del Ejecutivo señaló que las bebidas azucaradas, así como las frituras causan daño a la salud de los mexicanos.

“Hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola porque no es buena para la salud, además de eso le suben el precio, es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tienen mucha sal, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire, ¿qué no es mejor la fruta de temporada?”, dijo la mañana de este miércoles 7 de diciembre.

¿Qué daños causa a la salud el consumo de frituras y refrescos?

La evidencia científica ha señalado que las bebidas azucaradas y las frituras producen daños a la salud independientemente del aumento de peso. Los efectos incluyen alteraciones metabólicas que se reflejan apenas dos semanas después de iniciar el consumo, y que constituyen un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas, señala el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

El alto consumo de azúcares produce enfermedades como obesidad, trastornos metabólicos y caries. A su vez, la obesidad se relaciona con diabetes tipo II, hipertensión, dislipidemias, algunos tipos de cáncer, así como con una inflamación crónica que debilita la respuesta inmune.

Las enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas también aumentan el riesgo de vivir con discapacidad y el riesgo de muerte prematura, detalla el INSP.

7% de los fallecimientos anuales en adultos se atribuyen a las bebidas azucaradas

A finales de 2019, un grupo de investigadores de la dependencia de salud y la Universidad de Tufts publicaron un estudio en el International Journal of Obesity para actualizar qué porcentaje de las muertes podría atribuirse al consumo de bebidas azucaradas.

Los resultados del estudio mostraron que el 19 por ciento de las muertes por diabetes, eventos cerebrovasculares, y cánceres relacionadas con obesidad fueron atribuibles a las bebidas azucaradas.

“Del total de las muertes por todas las causas en adultos de 20 años en adelante el 6.9 por ciento, equivalente a 40,842 fallecimientos, se puede atribuir a la ingesta de estas bebidas”, señala el INSP.

La presencia de estas enfermedades y las afectaciones al sistema inmune han sido foco de alerta para los especialistas de la salud en contexto actual de la pandemia por COVID-19, ya que una persona con obesidad, diabetes, hipertensión o un sistema inmune debilitado es más susceptible a enfermar gravemente por el virus.