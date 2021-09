Gertz Manero vs. científicos: AMLO confirma denuncias contra miembros del Conacyt

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que existen denuncias contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por corrupción.

“Tengo entendido que sí porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, afirmó en la conferencia matutina.

“Ya no debe de haber impunidad, para nadie, tenemos que purificar la vida pública, y el que no tiene ningún delito, el que es inocente no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan”, agregó el mandatario federal al respecto.

El lunes, el periodista Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, publicó que un grupo de científicos mexicanos están “en la mira” del fiscal Alejandro Gertz Manero.

El periodista afirmó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo.

Gertz Manero busca que sean llevados “al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, agregó Riva Palacio.