¿Habrá nuevo reboot de ‘Sabrina, la bruja adolescente’?

Un rumor acerca del posible reboot de la icónica serie noventera Sabrina la bruja adolescente resonó con gran fuerza en redes sociales. La posibilidad de ver de nuevo a Sabrina junto a sus entrañables tías (y a Salem por su puesto) enloqueció a los internautas.

Pero ¿de qué nos perdimos y por qué tanto revuelo con el ‘cartel’ de esa supuesta producción? Te contamos de dónde surgió.

Este 2021 se cumple el 25 aniversario de la serie. El 27 de septiembre de 1996 se emitió el primer capítulo en el que Sabrina descubre que es una bruja. Sus tías le hacen la revelación sin rodeos, pero ella no les cree y sigue su vida con ‘normalidad’. Hechizos, dos mundos que se cruzan en un armario y la difícil vida de adolescente se abren ante los ojos de la joven Spellman.

Como parte de las celebraciones, la actriz Melissa Joan Hart lanzó un mensaje para recordar los años dorados de la serie cuya emisión se extendió durante siete temporadas.

“Me percaté de que hace 25 años, un 27 de septiembre de 1996, nuestro programa se emitió por primera vez en ABC durante 7 temporadas. Pese a que nuestro programa tenía la posibilidad de ser opacado por la serie Clueless, perseveró y pudimos traer a nuestro elenco a Elisa Donovan (Amber). Tuvimos muchas estrellas invitadas, shows musicales y magia durante esos años. Cuántas amistades y recuerdos, ¡fue un viaje increíble sin duda! ¡Gracias por el amor y el apoyo para ayudarnos a hacer lo que nos encanta: hacer sonreír a la gente! ¡Feliz día de #Sabrinalabrujadolescente!”, comentó la protagonista de la serie en un post de Instagram.

Las ilusiones que una fan page en Facebook sembró entre miles de seguidores acerca del posible reboot de la serie fueron derrumbadas por la propia Melissa.

Según la sinopsis del póster, Melissa Joan Hart (Sabrina), Caroline Rhea (Hilda) y Beth Broderic (Zelda) formarían el elenco de antaño, solo que en esta supuesta versión Sabrina acaba de enviudar y su hija adolescente está a punto de cumplir la mayoría de edad.

Todo parecía idílico, sin embargo ni la productora ABC ni Melissa habían dado indicios o guiños de confirmación.

Para evitar que la noticia falsa de ese lanzamiento siguiera replicándose, Joan Hart comentó directamente en la publicación que inicio todo: “Lo siento chicos. Ojalá fuera cierto, pero en realidad es falso”.

Asimismo, en su perfil de Facebook la actriz dedicó un post para aclarar la situación: “Lo siento pero no se ha planeado ninguna ‘reebot’. Es una idea interesante, sin embargo no hay nada en producción”.

Facebook Melissa Joan Hart

Los fans no dejaron de lamentar que todo fuera falso, pero para consolarlos Melissa respondió a un par de comentarios en los que agradecía la lealtad de todos los seguidores.

Asimismo, aclaró en su perfil de Instagram que la campaña en torno al reboot falso le parecía fantástica y que se notaba un buen trabajo, pero que no había planes en marcha. Además mencionó que no cuenta con los derechos del programa por tanto no dependía de ella una producción así.

En caso de que te hayas quedado con el mal sabor de boca. Te dejamos una sorpresa. Resulta que Joan Hart realizó un comercial en el que apareció con Nick Bakay, el actor que dio voz a Salem. El crossover perfecto sí existe y aquí te lo dejamos:

[embedded content]