Información económica

1. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se volvió a acelerar en julio pasado, con una variación anual de 8.15%, presionado por el aumento de los precios de la papa y otros tubérculos, cebolla, naranja, harina de trigo y el pan blanco. De acuerdo al INEGI, la inflación registró su nivel más elevado desde diciembre del 2000, cuando se ubicó en 8.96%. Este incremento se da luego de presentar una variación de 7.65% en mayo y 7.99% en junio. Así, la inflación se ha ubicado 17 meses consecutivos por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México (3.0% + – un punto porcentual).

Las presiones relacionadas con los alimentos mantienen a la inflación subyacente en una tendencia al alza. La inflación subyacente se ubicó en 0.62% mensual, un máximo de 23 años para un julio. Los precios de las mercancías en general mantuvieron las presiones inflacionarias al alza, con un crecimiento mensual de 0.72%, impulsado principalmente por los mayores precios de los alimentos procesados. Los precios de los servicios también contribuyeron a la elevada expansión mensual, con un aumento de 0.50% mensual, que reflejó fuertes incrementos en los servicios vinculados con la alimentación y el turismo (este último asociado en parte al crecimiento estacional por las vacaciones de verano). También destaca que los precios de la vivienda continúan acelerándose. A tasa anual, la inflación subyacente ascendió a 7.65% en julio, desde 7.49% en junio, alcanzando también su mayor nivel desde diciembre de 2000.

Las presiones en los agropecuarios explican la mayor parte del aumento mensual de los precios no subyacentes. Los precios no subyacentes crecieron 1.09% mensual, muy por arriba del aumento promedio registrado en julio durante los 15 años anteriores de 0.71% mensual. La inflación no subyacente anual se ubicó en 9.65%. Los precios agropecuarios registraron un incremento mensual de 2.38%, impulsado por mayores precios del huevo, papa, naranja y cebolla. Los precios de la energía subieron 0.53% mensual, principalmente por mayores tarifas de electricidad y precios del gas natural.

Si bien, los precios de la energía han mostrado una desaceleración modesta, todos los componentes del índice subyacente (excepto educación) y los alimentos sin procesar siguen registrando aumentos mensuales por arriba de sus promedios históricos.

Considerando las expectativas para los precios internacionales de la energía y las tendencias de los precios agropecuarios, se estima una inflación no subyacente de 8.5% a finales del año. Por lo tanto, se proyecta que la inflación general alcance su punto máximo en el 3T, en 8.2% y se desacelere a 7.7% en diciembre.

2. La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde contribuye con el 18.0% de la energía limpia generada en el país, solo por debajo de la producida por la Central Hidroeléctrica y por arriba de otras fuentes como la eólica y la solar.

La energía nuclear produce entre el 4.5% y 4.8% de la electricidad que se consume en México, además de representar solo el 9.0% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tras 32 años de operación, la inversión inicial en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se ha amortizado totalmente, ya que la electricidad es la más barata de la CFE.

3. El Banco Mundial (BM) anunció una ayuda adicional de 4,500 millones de dólares para Ucrania, con fondos aportados por EUA, para que el gobierno pueda satisfacer necesidades urgentes creadas por la guerra. Este apoyo adicional ayudará a Kiev a pagar los gastos sociales, de pensiones de salud, claves para aliviar los impactos de la invasión rusa. El monto se entregará en cuotas al gobierno ucraniano, con un primer desembolso de 3,000 millones de dólares en agosto. “Ucrania necesita servicios gubernamentales continuos, incluidos los de salud, educación y protección social para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida y la pobreza”.