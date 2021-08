Jugada maestra… frustrada

De último momento, en un intento de jugada maestra, Mauricio Toledo buscó librar su desafuero. Envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, su solicitud de licencia indefinida, para dejar sin materia a la Sección Instructora en el juicio de procedencia en su contra, y quizás apostarle a una tesis de la Corte que indica que el fuero acompaña al legislador aun en licencia del cargo. Pero con lo que no contaba el petista acusado de enriquecimiento inexplicable es que la sesión del extraordinario no es para aprobar licencias, sino que tuvo que haberse procesado en la Comisión Permanente. Al anticipar tal vez que su plan sería fallido, tomó previamente sus previsiones y escapó a Chile, alegando “compromisos personales”.

La UIF entra al complicado caso de la UDLAP

Con eso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando quién le ayude a “mover el elefante” en materia de procuración de justicia, destaca la solicitud que le hizo al titular de la UIF, Santiago Nieto, para que investigue y emita una recomendación sobre el complicado caso de la UDLAP, en el que está incluso involucrado el gobierno de Puebla y el exsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno foxista, Luis Ernesto Derbez; lo anterior a pesar de que el funcionario de la Secretaría de Hacienda había sido señalado por sus detractores como una bomba de tiempo para esta administración. El mandatario dio también su autorización para que se entregue a Nieto Castillo información para seguir las indagatorias del caso Ficrea.

Ruptura con Morena, no con la 4T

Ayer, aduciendo violaciones al debido proceso y tras acusar a Pablo Gómez de haber montado un circo con el juicio de desafuero de su compañero Mauricio Toledo, la bancada del PT abandonó la sesión del periodo extraordinario, en una clara ruptura con Morena. No obstante, el diputado Benjamín Robles aclaró que ello no significaba fractura con la 4T, y que quienes le apostaban a eso se van a quedar con las ganas, pues la alianza está –dijo– más fuerte que nunca. Por cierto, el que también se quedó con las ganas de practicar su esgrima verbal fue Gerardo Fernández Noroña, pues ya no pudo subir a tribuna.

Aún no termina de enfriarse la crisis en el TEPJF

Las crisis en el Tribunal Electoral aún no llega a su fin. Nos platican que con el tema de la revocación, suplencia, elección, renuncias e interinato que envolvió el paso de cuatro presidentes del TEPJF en la última semana, los magistrados decidieron darse un respiro para terminar de enfriar las cosas en aras de retomar el ritmo y poder enfocarse ya de lleno en la calificación de la elección de junio. Por ello, ayer se suspendió la tradicional sesión de los miércoles, la cual se realizará mañana.

Robles, dos años en prisión

En víspera de cumplir dos años encarcelada, Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, clamó una vez más por salir de prisión. “Deseo, porque tengo derecho, seguir todo mi proceso en libertad”, escribió en una carta que publicó ayer en redes sociales. En el texto, redactado de puño y letra, además de recapitular nuevamente los presuntos abusos en su contra, aprovechó para recordar lo perverso del sistema penal mexicano, que tiene las cárceles llenas de inocentes, torturados y personas que han sido violentadas en todos sus derechos. “La cárcel está llena de historias de dolor”, lamentó.

Afinan diálogo venezolano

Aunque aún no hay confirmación oficial de fecha y sede exacta, es inminente el arranque, aquí en el país, del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Ayer el secretario Marcelo Ebrard confirmó que la cancillería de Noruega notificó que “las partes entraron a la fase final de las pláticas exploratorias para iniciar negociaciones en México”.