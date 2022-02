Presiento que muy pronto, miles de jóvenes mexicanos en búsqueda de empleo, con sus carreras terminadas y un obsoleto e impráctico Currículum Vitae en la mano, hecho a la antigüita, se lanzarán al Mercado, con la ilusión de conseguir trabajo, con un viejísimo libro de Administración de Empresas bajo el brazo y con todas las necedades que les transmitieron profesores, sin haberse actualizado ni modernizado-.

Arribamos a la Jungla Corporativa y por mis pláticas con exalumnos, temo que no se han sensibilizado debidamente en relación a la situación presente que ha transformado casi todo el panorama laboral. Quizás aún no lo hayan sintetizado, de que muy poco de lo que existía antes del coronavirus y tal cómo existíamos, ya no será nunca igual.

Todo lo que suponemos que aprendiste en las funciones de Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería, Mercadotecnia, Publicidad, etc., son parte de un no muy ilustre pasado, que ya no volverá. ¡Aunque lo extrañes, por pereza!

Propongo a los jóvenes a emprender un proceso de sensibilización y rediseño, ante el panorama presente que la pandemia nos fabricó y nos ha heredado sobre negocios, economía, finanzas, publicidad y sus implicaciones cercanas en las empresas, que ya no son, ni serán nunca igual a como los conocimos y a como actuamos en ellos. ¡Aquello ya se terminó!

Ya que hayas absorbido el nuevo panorama corporativo, empresarial, laboral y sus necesidades inmediatas y mediatas, deberás aprender a planear, diseñar y desarrollar algo similar a lo que yo llamo un: “Emergency Severaty Index”. Un Plan actualizado, original, actualizado, riguroso, violento, de emergencia y de aplicación inmediata: sin retrasos ni pretextos. Agresivo. incluyendo la ruptura con lo previamente establecido, pero que ya pasó a la Historia. Comenzando por la forma de entrevistar y de actualizar a las personas contratadas y sus Puestos de Trabajo.

Este Plan incluye nuevos diseños operativos, de control económico, administrativo, financiero, laboral, etc., que se requieren aplicar de inmediato. Incluyendo la forma como reclutas, contratas al nuevo personal y lo integras a tu negocio.

Por último, pero no lo dejes en último lugar, deberás de crear y tener una sección de Emergencia y Primeros Auxilios, como lo tienen los hospitales, para detectar de inmediato todo “percance laboral”. Atender de inmediato y con eficiencia e incorporar todas las medidas curativas y salvadoras que sin duda deberá poseer tu empresa o negocio. ¡Cómo quieras vislumbrarlo…!