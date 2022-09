Lilly Téllez se lanza contra Gilberto Lozano por comentarios misóginos

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez anunció el martes que presentó acciones legales en contra del líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) Gilberto Lozano, luego de que realizara una serie de insultos en su contra.

La legisladora del partido blanquiazul agradeció a través de redes sociales el apoyo y muestras de solidaridad de sus seguidores, luego de las palabras que expresó Lozano tras convocar a una marcha en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar de militarizar al país tras su iniciativa sobre pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Téllez recalcó que las palabras del “depravado” violentaron su dignidad, por lo que decidió emprender acciones legales.

“Agradezco de todo corazón las muestras de solidaridad ante la brutal vulgaridad del depravado que me insultó. Sus expresiones violentaron mi dignidad. Ya están en curso las acciones legales en defensa de mis derechos”, escribió la funcionaria en Twitter.

La legisladora recibió apoyo de personajes como Margarita Zavala, Javier Lozano, así como de colectivos y mujeres que señalaron al líder de FRENAAA como misógino y machista.

Gilberto Lozano agrediendo de manera vulgar a Lilly Tellez, muestra su verdadero rostro, un patán intolerante, misógino y majadero.

¿Qué dijo Gilberto Lozano?

A través de un video en redes sociales, el líder de FRENAAA criticó a Lilly Téllez y expresó que tiene la facultad de meterse un “plátano en la boca”.

“La única que había tirado al suelo se llama Lilly Téllez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, a poco no me digas que no te dieron lo que no querías. Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos y que creo que la única cosa, es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano entero en la boca”, expresó Gilberto Lozano.

El “encontronazo” con la senadora panista inició en agosto, luego de que Lozano realizara una publicación sobre los candidatos presidenciables para 2024 y descartó a Téllez por haber llegado al Senado como abanderada de Morena.

Téllez respondió a la crítica con un tuit de una transmisión que hizo el líder de FRENAAA en diciembre del año pasado, donde se observa cómo se le cae la imagen de la virgen de Guadalupe.