LitioMx: ¿Por qué la nueva empresa estatal podría convertirse en el ‘nuevo’ Pemex para México?

Aunque México podría tardar hasta 20 años en extraer litio, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de la empresa estatal LitioMx, que se encargará de explotar este mineral clave para el almacenamiento de energía.

“El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional”, explicó la Secretaría de Energía (Sener) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), se estima que en 18 estados de México existen yacimientos de litio, también llamado “el petróleo del futuro”, que impulsarán la electromovilidad y el almacenamiento de la energía para la realización de varias actividades.

Sin embargo, expertos en el tema han advertido que el gobierno mexicano tendrá que invertir miles de millones de pesos y le tomará al menos 20 años comenzar a extraer este recurso natural, además de que los riesgos de no encontrar litio en las minas suelen ser muy altos.

“Los procesos de exploración para encontrar depósitos de litio pueden llevar al menos 12 años, una vez que se encuentra el yacimiento es necesario diseñar la mina y el proceso para separar el litio de las rocas.

“Esto tarda alrededor de cuatro años más, es decir, que la empresa del Estado podría rendir frutos en un periodo de hasta 20 años, no menos”, explicó Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Actualmente, México no produce litio, componente elemental para la fabricación de baterías de autos eléctricos. No obstante, la entrada de operaciones de la firma Bacanora Lithium, prevista para 2023, “alimenta las esperanzas”.

Dicha empresa y su socio Ganfeng Lithium, hasta marzo de este año, habían destinado cerca de 420 millones de dólares en una mina de Sonora. Este es el proyecto más avanzado para la extracción de este recurso en el país, pues se prevé que las operaciones inicien a principios del próximo año.

Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, apuntó que la tecnología para la extracción de litio en terrenos arcillosos, como los de México, no está probada, por lo que estima que un solo proyecto para exploración podría costar miles de millones de dólares, debido a que se tendría que comenzar desde cero y desarrollar nuevas tecnologías.

“Los procesos de exploración pueden tardar más de 10 años, lo que implica inversiones muy elevadas; un solo proyecto de exploración podría costar más de 11 mil millones de dólares”, advirtió.

También alertó que, luego de invertir millones de dólares, muchas empresas no tienen éxito. Tal fue el caso de la candiense One World Lithium, que en enero de este año anunció que, debido a los bajos resultados de exploración en su mina en Baja California, la empresa ya no tenía interés en ese negocio en México.

LitioMx estará bajo el cargo de la Sener y de un Consejo de Administración, que se conformará por los titulares de las secretarías de Energía (que lo presidirá), Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El decreto de la nueva empresa estatal entró en vigor el pasado 24 de agosto, por lo que LitioMx tiene un plazo para iniciar funciones en 180 días naturales. En los siguientes años, los recursos serán cubiertos con las asignaciones que la Cámara de Diputados otorgue en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es importante recordar que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, en diciembre de 2018, prometió que Pemex sería un caso de éxito y una fuente millonaria de fondos para sus programas sociales.

Sin embargo, aquel sueño se transformó en pesadilla para el mandatario. Hoy la empresa petrolera es una de las más endeudada del mundo y sus bonos han sido colocados como basura para algunos inversores.

Extracción del litio… ¿un riesgo ambiental?

Leticia Merino Pérez, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, advirtió que antes de que el Estado comience con la exploración de litio, el gobierno debe realizar evaluaciones de impacto ambiental y a las comunidades, mismas que deben ser llevadas a cabo por especialistas independientes.

“La exploración y explotación del litio debe establecerse dentro de un marco de transparencia, sin importar si se trata del Estado o no, ya que, de no hacerlo así, podrían violar la Constitución, así como los derechos de las comunidades aledañas a las zonas de explotación”, sentenció.

La Ley Minera establece que la explotación, extracción y procesamiento del litio es una actividad de interés público, lo que amenazaría los derechos de acceso al agua, anticipó Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM Xochimilco.

“Para extraer litio en algunas minas de Chile, son necesarios 600 litros de agua por minuto, lo que equivale al consumo diario de dos personas de la Ciudad de México; la extracción de litio en el país requerirá de mayores cantidades de agua”, explicó.

Asimismo, agregó que las empresas involucradas en este sector “estén utilizando grandes cantidades de agua, pero también grandes cantidades de madera; la población aledaña al proyecto de Bacanora Lithium dice que sí hay afectaciones, sobre todo en la cantidad de agua que reciben”.

Con información de Christopher Calderón