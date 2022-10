‘Ni te las olías’: Gripe aviar subirá precio del huevo, pollo y pavo

El viernes México confirmó el primer caso de gripe aviar en un ave silvestre en Metepec, que se sumó al contagio de un halcón en Río Lerma por lo que, a medida que la enfermedad se propaga en Estados Unidos, y los casos en el país crecen, expertos advierten que los precios del pollo, el huevo y el pavo comenzarán a subir en hasta un 20 por ciento adicional a los incrementos ya registrados, además de que podría haber desabasto.

A lo anterior se agrega el aumento en el costo de los cereales para alimentar a las aves, por la invasión rusa en Ucrania, y el alza de los costos logísticos, que pondrían en problemas a firmas como Bachoco, Pilgrim’s Pride, Grupo San Antonio y Buenaventura Grupo Pecuario, que se estima cuentan con una participación de hasta 80 por ciento del mercado.

“El país depende de tres grandes jugadores en este mercado que son Bachoco, San Juan y Pilgrim’s, que a través de la cadena de suministro o intermediarios estiman los precios”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Advirtió que el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) generó una alerta roja debido a que se autorizó una licencia universal que exime a los importadores de hacer revisiones sanitarias, por lo que en caso de recibir pollos con gripe aviar, México quedaría severamente comprometido.

“Se les deja en la cancha de los importadores la responsabilidad ética que las importaciones no vengan con problemas sanitarios, en este caso hablando del pollo que no venga con gripe aviar. Ahorita no hay desabasto, si este asunto nos pega fuerte en el país o esto se desborda más en Estados Unidos, es probable que tengamos problemas de abasto, porque se va a complicar la importación y producción nacional”, apuntó el presidente de la ANPEC.

Actualmente México produce 80.5 por ciento del consumo nacional de pollo, mientras que el 19.5 por ciento lo importa, principalmente de la Unión Americana, país del que actualmente ha limitado las compras de aves de corral, y se prevé que ante una mayor propagación de la gripe aviar las restricciones podrían aumentar.

A septiembre, el precio del huevo aumentó 33.5 por ciento anual, mientras que el del pollo subió 14.9 por ciento anual. (Esoecial)

A septiembre, el precio del huevo aumentó 33.5 por ciento anual, mientras que el del pollo subió 14.9 por ciento anual.

En 2021 una charola de Bachoco con un kilo de filetes de pechuga de pollo rondaba los 120 pesos, hoy en día se encuentra en los anaqueles de autoservicio a un costo de 200 pesos; incluso en las pollerías el kilo de pechuga pasó de los 65 a los 120 pesos, incrementos del 66.6 y 84.6 por ciento, respectivamente.

La gripe aviar ya cobró la vida de más de 47 millones de pollos y pavos en los Estados Unidos, mercado donde la empresa Sigma alimentos ya reporta estragos desde la primera mitad del 2022.

“Los brotes de influenza aviar en el hemisferio norte han afectado principalmente los precios del huevo y el pavo, mientras que la sólida demanda de pollo ha beneficiado al mercado. Adicionalmente, sigue existiendo escasez de suministros a nivel mundial en medio del conflicto en Europa, que ha generado el aumento de los precios de las aves de corral”, reconoció Sigma en su último reporte trimestral.

Sobre los costos de la carne de aves en Estados Unidos refirió que la pechuga de pavo se incrementó 190 por ciento anual, y el muslo de pavo 12 por ciento.

“Para Sigma los cárnicos representan el 72 por ciento de los ingresos, pero la gran mayoría es cerdo y res, yo diría que pollo debe ser como 20 por ciento, o algo menos; y para Bachoco es algo más de 80 por ciento lo que representa pollo”, estimó Carlos Hermosillo, analista especializado en consumo.

Subirán otro 20%

Tras el incremento de costos del huevo, pollo y pavo, Hermosillo estimó que solo por la situación de la gripe aviar podrían encarecerse otro 15 a 20 por ciento los productos de aves de corral como el huevo, pollo y pavo.

Rivera agregó que es un segmento de mercado de los de mayor inestabilidad en materia de precio nacional, y no será excepción lo que resta de este año con la licencia universal concedida en la segunda versión del PACIC, junto con la situación de la gripe aviar.

“Estamos con esta amenaza epidemiológica de la gripe aviar en los pollos, y con las consecuencias de que se ha encarecido el pollo, la pechuga de pavo y el huevo, entre otras cosas, porque como importamos entre el 5 y 10 por ciento del huevo que nos comemos y más del pollo y pechugas, pues tenemos una presión alimentaria de que lo que le pase allá a las aves venga a repercutir en precio acá”, pronunció Rivera.

Entre enero y agosto de este año la importación de carnes de aves de corral subió 15.3 por ciento anual con valor de mil 186.7 millones de dólares, y en ese mismo periodo la exportación se duplicó a un millón 245 mil dólares, de acuerdo con datos del INEGI.