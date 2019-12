Níger, encrucijada de la migración

Guerra. Disturbios civiles. Persecución. Pobreza extrema. Comercio estacional. Los seres humanos pueden salir de sus hogares por múltiples razones, pero con objetivos comunes: un futuro más seguro y digno. Miles de personas transitan por la región de Agadez en el camino: directamente desde sus lugares de origen, expulsados de Argelia, de regreso de Libia o al moverse por el interior de Níger.

Entre enero y octubre de 2019, los flujos migratorios a través del país se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado: de unos 266 mil a más de 540 mil (OIM). Lo que se desconoce es el número de muertes que se producen durante esos viajes.

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha estado gestionando un proyecto a través de las principales rutas migratorias en el área desde agosto de 2018, proporcionando asistencia médica y humanitaria a mujeres, hombres, niños y niñas: desde artículos para cubrir las necesidades básicas hasta atención médica general y de salud materno-infantil, apoyo psicosocial, evacuaciones vitales y búsqueda y rescate de migrantes perdidos o abandonados en el desierto del Ténéré.

“[Ellos]* Me cogieron en la calle. Solo tengo la ropa que llevo puesta. Pasé cinco días en prisión. A ellos no les importa nada; no quieren saber tu condición. Nos expulsaron, nos metieron en camiones que transportan arena y dormíamos ahí. Conducían de cualquier manera. Nos arrojaban la comida, sin mirar si hay bebés en el camión o mujeres embarazadas o… Ni les importa. Y luego te tiran al desierto. Caminas y caminas, más de 20 kilómetros. No es fácil con un embarazo de siete meses. Viví un infierno”. Así es como Sandrine**, una mujer de 32 años de Camerún, describió su expulsión de Argelia a Níger en julio pasado.



Su historia no es un caso único. Los testimonios recopilados por los equipos de MSF en la región de Agadez confirman que los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes continúan sufriendo calvarios durante sus viajes, ya sea al viajar hacia el norte, o antes de su expulsión de Argelia, o antes de venir de Libia: de la violencia al abandono, abuso, explotación o incluso muerte. Además, una vez en Níger algunos se encuentran con opciones limitadas y a menudo peligrosas para ganarse la vida y continuar su periplo.

EXPULSADOS DE ARGELIA, ABANDONADOS EN MEDIO DE LA NADA



Pape Cire Kane/MSF

Un promedio de 500 personas son expulsadas de Argelia a Níger cada semana. Más de 25 mil*** lo fueron en 2018. La tendencia al alza parece continuar, con más de 23 mil 800 deportados**** de enero a octubre de 2019 (más de la mitad, a la fuerza)

Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo generalmente son detenidos en las calles de Argelia y transferidos a centros de detención que no parecen cumplir las normas mínimas en términos de condiciones de vida, garantías judiciales ni protección. A continuación, las fuerzas de seguridad argelinas los dejan en el ‘Punto Cero’, desde donde deben caminar unos 15 km para llegar a la aldea de Assamaka, en Níger. En paralelo, los nigerinos que deciden regresar voluntariamente son transportados al país en convoyes oficiales.

Según relatos de primera mano a nuestros equipos en Agadez, decenas de personas expulsadas de Argelia han sido objeto de violencia durante su proceso de deportación, con casos de malos tratos y violaciones. Esos casos representan una pequeña fracción del número total de personas que son expulsadas cada semana, por lo que la cifra real probablemente sea mucho mayor, ya que MSF sólo puede entrevistar a algunas de las personas expulsadas debido a limitaciones de tiempo y acceso.

Libia sigue devastada por la guerra, las detenciones arbitrarias, las torturas, las violaciones, la explotación sexual y otras transgresiones de los derechos humanos. Entre aquellos que no están en centros de detención o son víctimas de trata de personas, muchos intentan abandonar el país. Algunos tratan de salir por el mar Mediterráneo, mientras que otros arriesgan sus vidas yendo hacia el sur, a Níger. Nuestros equipos en la región de Agadez se han encontrado con muchos de estos sobrevivientes que estaban varados en el desierto de Ténéré o que buscaban atención médica en las instalaciones médicas que estamos apoyando.



De enero a octubre de 2019, los equipos de MSF distribuyeron agua, barritas energéticas y artículos esenciales como kits de higiene, ropa o mantas a casi 7 mil personas expulsadas de Argelia. También hemos construido duchas y letrinas en la zona. Realizamos chequeos rápidos para identificar y derivar a las personas que requieren asistencia médica inmediata, y ofrecemos apoyo en materia de salud mental a todos los recién llegados que vemos. Dichos servicios están igualmente disponibles para las personas vulnerables de las comunidades de acogida.

LA MIGRACIÓN, DESHUMANIZADA



Pape Cire Kane/MSF

La migración no es un delito, pero se está criminalizando cada vez más – y deshumanizando.

Las políticas diseñadas e implementadas por gobiernos europeos y no europeos no están disuadiendo a las personas de buscar seguridad o una vida mejor; y tampoco los muros o vallas lo hacen. Tales medidas dejan a la gente en mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Incluso ponen en peligro sus vidas. Los marcos normativos que criminalizan la migración se están traduciendo en esfuerzos más desesperados por parte de los migrantes, refugiados y demandantes de asilo, lo que a veces implica tentativas de cruzar un mar agitado en un bote sobrecargado, o atravesar el desierto con medios precarios.

Además, esas políticas conducen a una mayor detención arbitraria de personas, incluidos menores de edad, separación de familias y están dejando a miles de hombres, mujeres y niños sin recursos adecuados para seguir adelante, con acceso insuficiente a servicios sociales básicos – incluida asistencia sanitaria y tratamiento para enfermedades como la tuberculosis y el VIH –

Es urgente revertir esas políticas y garantizar tanto la asistencia humanitaria incondicional como la protección a las personas en movimiento, asegurando que las estructuras locales en países de tránsito como Níger puedan satisfacer las necesidades vitales de todos: comunidades locales vulnerables, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

*Integrantes de las fuerzas de seguridad argelinas

**El nombre ha sido cambiado

***https://www.ecre.org/algeria-deports-25000-migrants-to-niger/

****Fuentes: MSF, para los deportados a la fuerza; Organización Internacional para las Migraciones (IOM), para los convoyes oficiales

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

