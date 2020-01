Ocho de cada 10 juguetes que se venden en México provienen de China

Este Día de Reyes es muy probable que miles de niños mexicanos hayan encontrado debajo de su arbolito un juguete proveniente de China, ya que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ocho de cada 10 juguetes importados por México provienen del país asiático.

China es el principal país de donde México importa juguetes, con un porcentaje del 80.2 por ciento que llegaron a tierra azteca en 2018, de acuerdo con el informe ‘Conociendo la industria del juguete’ realizado por el Inegi.

Las compras de juguetes chinos son significativamente mayores en comparación de otros mercados, ya que únicamente el 6.6 por ciento de las importaciones de juguetes se adquieren de Estados Unidos, seguido de Vietnam (1.7 por ciento), Hungría (1.6), Dinamarca (1.2), Indonesia (0.9) y Canadá (0.8).

En tanto, las exportaciones cuentan otra historia, debido a que el 88.9 por ciento de las pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas que venden juguetes al extranjero tienen como destino final Estados Unidos.

Otros mercados interesados en adquirir los juguetes hechos en México son República Checa, China, Canadá, Francia y Reino Unido.

El órgano estadístico reveló que durante el 2018, el incremento de precios de los juguetes se ubicó en 2.3 por ciento a tasa anual, dato significativamente inferior a la inflación general de 4.8 por ciento.

Las empresas medianas y grandes concentran el 89.6 por ciento de la producción de la industria del juguete, por lo que generan el 71 por ciento de los puestos de trabajo dedicados a esta actividad.

De acuerdo con el documento elaborado por el Inegi, es probable que los niños estén cambiando sus gustos.

Esta premisa toma fuerza al observar que el índice encargado de medir la evolución de la producción de la fabricación de juguetes registró su menor nivel en los últimos cinco años durante 2018, al establecerse en 78.5 puntos.

Además, el personal ocupado de la industria del juguete se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años, aunque las remuneraciones si han mostrado signos de mejoría, al pasar de 13 mil 200 pesos mensuales por persona en 2013 a 18 mil pesos en 2018. Estas remuneraciones son mayores que el promedio de las industrias manufactureras.

Aumentan preferencia por regalos electrónicos



La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Concanaco-Servytur, estimó que durante el mes de enero se podrían esperar ventas de 17 mil 700 millones de pesos en juguetes electrónicos y dispositivos tecnológicos.

“Con la llegada de los Reyes Magos, las nuevas tecnologías cada vez toman una mayor preferencia entre los pequeños que piden tabletas electrónicas, celulares, videojuegos, entre otros aparatos electrónicos; sin embargo, antes de comprar este tipo de artefactos es importante asegurarse de que cumplan con las certificaciones de seguridad pertinentes para evitar accidentes”, destacó SGS México, empresa especializada en certificación de seguridad.

Un electrónico que no cumpla con la normatividad establecida por la Secretaría de Economía, es un riesgo, porque los aparatos no fueron evaluados para garantizar que su funcionamiento no represente un peligro, advirtió Lillian Peregrina, Directora de Consumer and Retail en SGS México.

“Por ejemplo, una casa de muñecas que tenga una lámpara en su interior está sujeta al cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, que establece las características y especificaciones de seguridad que deben cumplir los productos eléctricos que se importen o comercialicen en México”, agregó la directiva.

Peregrina detalló que Los niños son traviesos por naturaleza y hay edades en las que son incapaces de medir el peligro, por lo que es responsabilidad de los padres, verificar que los artículos con los que juegan tengan candados de seguridad para evitar accidentes.

Para identificar los productos que cumplen con los estándares de seguridad, los papás deben revisar que en la caja se ubique el símbolo de la Norma Oficial Mexicana.