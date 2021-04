Paul McCartney y Blondie en estos discos

McCartney III ARTISTA: Paul McCartney



SELLO: Capitol Records



PRECIO: $269



Empezando una nueva década musical

El tercer disco como solista de Paul McCartney es una verdadera joya, un placer desde la primera hasta la última nota. El álbum continúa con una tradición que comenzó hace más de 50 años con su primera presentación posterior a The Beatles, titulada simplemente McCartney y siguió con el extraño pero entrañable McCartney II, lanzado en 1980. El músico inglés no había planeado lanzar nuevo material, pero durante el aislamiento producido por la pandemia se encontró completando algunos bocetos musicales que tenía guardados y creando otros nuevos. En poco tiempo, una ecléctica colección de canciones creadas de manera espontánea se convertiría en McCartney III.

[embedded content]

Parallel Lines ARTISTA: Blondie



SELLO: Chrysalis Records



PRECIO: $317

Grupo en evolución

Para el lanzamiento de su tercer álbum, Parallel Lines, Blondie recurrió al productor de pop británico Mike Chapman. Pero no fue solo la impecable producción lo que hizo del disco una obra maestra de la New Wave, lo fueron las exitosas composiciones de la banda, entre las que destacan Heart of Glass, One Way or Another y Hanging on the Telephone, lo que provocó el fenómeno de ventas en el que se convirtió. En esta grabación de 1978, la banda abandona cualquier pretensión de legitimidad del punk y emergió como un gran grupo de pop. En su mejor momento, Blondie representaba una mezcla perfecta de pop de grupos de chicas de principios de los 60 y sensibilidades post-punk de finales de los 70.

[embedded content]

Extraído de la primera serie de sesiones que John Lee Hooker realizó para Vee-Jay Records en 1959, I’m John Lee Hooker presenta una serie de canciones que ya había grabado para otros sellos. De hecho, siempre se dijo que Hooker era famoso por grabar el mismo material para múltiples discográficas. A pesar de ello, este es un álbum excepcional, que contiene muchas de las canciones ya conocidas con las que había establecido su enorme reputación. Como tal, se convertiría en un álbum influyente que ayudaría de manera decisiva al boom del blues británico de la década de los años 60. Una gran introducción al trabajo del bluesista y al mismo tiempo una colección esencial para sus fans.

I’m John Lee Hooker ARTISTA: John Lee Hooker



SELLO: Waxtime



PRECIO: $476



Clásico del blues

Extraído de la primera serie de sesiones que John Lee Hooker realizó para Vee-Jay Records en 1959, I’m John Lee Hooker presenta una serie de canciones que ya había grabado para otros sellos. De hecho, siempre se dijo que Hooker era famoso por grabar el mismo material para múltiples discográficas. A pesar de ello, este es un álbum excepcional, que contiene muchas de las canciones ya conocidas con las que había establecido su enorme reputación. Como tal, se convertiría en un álbum influyente que ayudaría de manera decisiva al boom del blues británico de la década de los años 60. Una gran introducción al trabajo del bluesista y al mismo tiempo una colección esencial para sus fans.