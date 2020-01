¿Por qué los adolescentes estadounidenses rehúyen a conducir automóviles?

OPINIÓN Bloomberg Businessweek

La ampliamente discutida caída en el número

de conductores adolescentes en Estados Unidos pareció haber

terminado hace unos años. Sin embargo, parece que la menos

discutida recuperación también terminó.

Los datos de la

Administración Federal de Carreteras, publicados recientemente,

muestran que el porcentaje de adolescentes estadounidenses con

licencia para conducir se ha estancado más o menos en niveles

mucho más bajos que los de hace unas décadas. En 1984, el 47,8%

de los jóvenes de 16 años en Estados Unidos podía conducir

legalmente. En 2018, sólo se registró un 25,6%.

La explicación más simple para esta tendencia, y

especialmente al hecho de que es más pronunciada entre los

jóvenes de 16 años que entre los de 19, es que para un joven de

16 años obtener una licencia y conducir es mucho más difícil que

antes.

Desde mediados de la década de 1990, los estados han

impuesto una serie de nuevas restricciones sobre cuándo y con

quién pueden conducir los menores de 18 años, bajo el supuesto

(aparentemente correcto) de que esta medida reduciría los

accidentes y las muertes causadas por conducir.

Muchos estados

también han reducido drásticamente los fondos destinados a la

educación vial.

En términos más generales, los jóvenes estadounidenses han

ido pasando por los ritos de la edad adulta —terminar la

universidad, conseguir trabajo, irse a vivir solos, casarse,

tener hijos— a edades cada vez más avanzadas. ¿Por qué debería

ser distinto obtener licencia de conducir?

Aun así, hay amplios indicios de que la adquisición de

licencias de conducir no solo se está retrasando. La proporción

de conductores con licencia de la población ha seguido

aumentando a medida que la población envejece. Sin embargo,

según el investigador de transporte Michael Sivak, que ha

trabajado arduamente para crear conciencia sobre este cambio,

los miembros de cada grupo etario menor de 45 años contaban con

menos probabilidades de tener un licencia en 2018 que en 1983.

Entre las edades de 25 a 29 años, el 85,7% tenía licencia en

2018, frente al 95,6% en 1983. Además, los estadounidenses de

entre 30 y 40 años tenían muchas más probabilidades de tener

licencias que los de sesenta y tantos años. Ahora es menos

probable que tengan licencia.

Los automóviles y la propiedad de automóviles no van a

desaparecer. Estados Unidos no se está convirtiendo en un país de

pasajeros de Uber y conductores de scooters, al menos no

todavía, y aunque la cantidad de usuarios de transporte público

es más alta que entre 1960 y 1990, ha disminuido desde 2014. No

obstante, los kilómetros per cápita recorridos en Estados Unidos están

muy por debajo de los niveles de mediados de la década de 2000,

y se han estancado recientemente después de recuperarse

levemente entre 2014 y 2017.

En otras palabras, parece que ya pasó el auge del automóvil

en Estados Unidos y los adolescentes lo han notado.

*Justin Fox es columnista de Bloomberg Opinion, con cobertura en negocios. Fue director editorial de Harvard Business Review y escribió para Time, Fortune y American Banker. Es autor del libro «El mito del mercado racional».

Esta columna no refleja la opinión de Bloomberg, ni de El Financiero.