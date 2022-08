Presas vacías en Nuevo León ¿por culpa de la sequía? Esto dice un experto de la Conagua

A pesar de que una de las presas que abastecen de agua a Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades más importantes de México, está prácticamente vacía, este hecho no está relacionado con una sequía extrema en el estado.

Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó la razón en entrevista con El Financiero.

El experto detalló que Canadá, México y Estados Unidos analizan diferentes variables para determinar la sequedad de un lugar; sin embargo, el bajo nivel de una presa no indica un alto grado de sequía.

“No es exactamente relacionable el hecho que una presa en bajos almacenamientos tenga una sequía muy intensa. En Nuevo León, dos de las presas que abastecen prácticamente ya no tienen agua, pero este estado no tiene la sequía más intensa, como mencionaba, es un análisis general y depende de almacenamientos, pero no quiere decir que esté relacionado”, apuntó.

¿Qué estados tienen la sequía más grave?

Coahuila, Sonora y Chihuahua son los tres estados que enfrentan, actualmente, una sequía extrema en el país, aunque estas entidades no han sido “golpeadas” por falta del líquido debido a que varias ciudades del norte se abastecen de agua subterránea y no de forma superficial.

El especialista destacó que en Coahuila y Tamaulipas las presas sí tienen agua a pesar de que viven un alto grado de sequía. “Esto ayuda a que el abastecimiento pueda seguir sin ningún problema”.

México está en una franja donde se localizan los grandes desiertos a nivel mundial, como el del Sahara, en África. Esta ubicación geográfica influye en las condiciones meteorológicas, ya que el norte se caracteriza por un clima seco y semiseco, mientras que el sur es húmedo y por lo tanto se registran más precipitaciones.

No obstante, la sequía que afecta severamente a los estados del norte es causada, principalmente, por “La Niña”, fenómeno climatológico extendido usualmente por tres años consecutivos desde 2020 y se prevé que se mantenga hasta finales de 2022.

De acuerdo con investigaciones de la UNAM, este fenómeno tenía más de 20 años sin que se prolongara tanto. “Esto impacta en la disponibilidad de agua en el norte y cambia los patrones de vientos y lluvias a nivel mundial”, dijo la universidad.

Por esta razón, Heriberto Montes aseguró que desde 2019 el país “arrastra” esta problemática. La sequía es un fenómeno que ocurre a largo plazo y no es como un ciclón o lluvia que se forma en horas o pocos días.

“Ahorita tenemos una sequía menor que en 2021, pero está ocurriendo principalmente por las bajas precipitaciones y esto no es solo en México, también lo vemos reflejado en Estados Unidos”, afirmó.

¿Cómo mitigará Nuevo León la escasez de agua?

El gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua detalló que Nuevo León tiene en puerta dos proyectos que ayudarán a disminuir la escasez de agua en el estado.

El primero es el acueducto del Cuchillo 2, que permitirá dotar de hasta 5 mil litros de agua por segundo a Monterrey, como actualmente lo hace el Cuchillo 1. La segunda opción es la construcción de la presa Libertad, que proveerá hasta mil 600 litros por segundo y se estima que esté concluida en 2023.

Para paliar la crisis en la entidad, se usa temporalmente el agua de las industrias y de la zona agrícola, “las cuales están cediendo altos volúmenes de agua”. También se han rehabilitado, perforado y reactivado pozos. Incluso, las pipas de agua han distribuido más de 19 millones de litros.

Además, el Gobierno de México publicó el acuerdo del inicio de emergencia de sequía extrema en el país, que promueve acciones para mitigar la falta de agua.

Sobre las dos presas que dotan de líquido al estado, Montes Ortiz explicó que el Cuchillo, la presa más grande en Nuevo León, está a 42 por ciento de su capacidad, que corresponde a 469 millones de metros cúbicos, es decir, “tiene agua para más de dos años”. La presa Cierro Prieto está prácticamente vacía.

El abastecimiento de agua en la entidad es de dos formas: subterránea y superficial.

“El subterráneo es de 30 por ciento y el superficial (presas) es de otro 30 por ciento. Si llega un ciclón tropical, las presas se pueden llenar en cuestión de días u horas y con eso se restablece el abastecimiento sin ningún problema”, aseguró.

¿Cómo cuidar y reutilizar el agua?

Para el especialista, es importante que la población (no solo del norte) tome conciencia sobre el uso y cuidado del agua, ya que el país enfrenta una sequía histórica.

Por este motivo, recomienda realizar las siguientes acciones en todo momento:

Tomar baños cortos

Reutilizar el agua de la lavadora y utilizar cargas completas, ya que a veces se pone poca ropa

Arreglar fugas en casa y calle

Verificar que las llaves estén bien cerradas

Lavar el auto con cubetas y no con manguera

Ir a un auto lavado que implemente agua tratada

Utilizar aparatos ahorradores de agua (tanto lavabos como regaderas)