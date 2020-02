¿Sabes qué significa el pleno empleo? Hasta en EU tienen problemas para definirlo

El año pasado fue duro para la Reserva Federal de Estados Unidos. El banco central se vio obligado a deshacer alzas de tasas de interés que había implementado el año previo, citando tensiones en la economía nacional por las guerras comerciales y una desaceleración global. En el camino, el banco central pareció sacrificar su autonomía al ceder a las presiones del presidente Donald Trump, que quería bajas tasas y dinero barato. Pero había una razón más para la marcha atrás de la Reserva Federal, una que atañe a la esencia de su doble mandato de garantizar el pleno empleo y la estabilidad de los precios… la institución había subestimado la cantidad de estadounidenses desocupados, técnicamente no contabilizados como desempleados pero dispuestos a trabajar.

Cuando la tasa de desempleo cayó por debajo del 4 por ciento en 2018, la Fed creyó que había logrado su objetivo de pleno empleo. Su próximo desafío era asegurar que ese mercado laboral ajustado (con poca disponibilidad de mano de obra) no desencadenara una espiral de precios y salarios. Así que planeó una ruta para elevar las tasas de interés para desalentar la contratación. Sin embargo, la inflación no aumentó, ni siquiera cuando el desempleo continuó bajando.

Hoy, los funcionarios de la Fed realizan un ejercicio de introspección para descubrir en qué se equivocaron. En el centro de esas discusiones está la noción misma de pleno empleo. El desempleo cero es un objetivo casi imposible, ya que en un mercado laboral dinámico y pujante, siempre habrá algunas personas que estén temporalmente desempleadas entre cambios de trabajo. Por eso las autoridades se fijan mejor en el punto óptimo en el que el desempleo es bajo pero no lo suficientemente bajo como para detonar la inflación. Con todo, este nivel óptimo solo se puede extrapolar de la experiencia pasada.

En una comparecencia ante el Congreso en 2018, tras llegar a la presidencia de la Fed, Jerome Powell reconoció la falta de precisión: “Si tuviera que hacer una estimación, diría que (ese nivel) está en algún lugar cercano a 4, pero lo que eso realmente significa es que podría ser 5 y podría ser 3.5”. El término “pleno empleo” tuvo connotaciones políticas desde su origen en las profundidades de la Gran Depresión. Era más que un mero número estimado bajo pretensiones científicas por los tecnócratas de la Fed.

A fines de la década de 1930, el economista británico John Maynard Keynes derribó la idea de que el libre mercado proporcionaría suficientes empleos para todos los que quisieran trabajar. William Beveridge, calificado a menudo como el padre del moderno estado de bienestar de Reino Unido, elaboró en las ideas de Keynes en un libro de 1944 titulado ‘Pleno empleo en una sociedad libre’. Su premisa central era que “el mercado laboral siempre debería ser un mercado de vendedor”, explica David Stein, historiador de la Universidad de California.

En la concepción de Beveridge, la responsabilidad de garantizar ese escenario recaía en el gobierno. Su argumento encontró audiencia entre los votantes que temían que el final de la Segunda Guerra Mundial trajera niveles de desempleo de la era de la Gran Depresión. En las elecciones de 1944, tanto el demócrata Franklin D. Roosevelt como su oponente republicano, Thomas E. Dewey, prometieron garantizar el pleno empleo en la posguerra.

Roosevelt arrasó en las urnas y al año siguiente los demócratas en el Congreso introdujeron una legislación que convertiría ese compromiso en ley.

Sin embargo, los republicanos y los demócratas del sur se negaron a institucionalizar el papel del gobierno como empleador de último recurso, asegura Stephen K. Bailey. El Proyecto de Ley de Pleno Empleo de 1945 se convirtió solo en la Ley de Empleo de 1946.

La creencia de que el pleno empleo es enemigo de la estabilidad de precios se remonta a principios del siglo XX. Pero fue el trabajo de Milton Friedman lo que transformó una ideología promovida por intereses comerciales en teoría económica.

Los gobiernos demócratas en el periodo de la posguerra atribuyeron a la política fiscal la función de asegurar y preservar el pleno empleo, aunque no fuera preceptivo por ley, e invirtieron en programas de capacitación laboral y creación de empleo.

A mediados de los años setenta, en respuesta al desempleo, los demócratas liberales intentaron institucionalizar el papel del gobierno federal como empleador de último recurso. Pero los economistas se opusieron. No obstante, la Ley Humphrey-Hawkins de Pleno Empleo (1978), instruyó a la Fed a trabajar con la Casa Blanca y el Congreso para garantizar el “pleno empleo” y la “estabilidad razonable de los precios”, naciendo así el mandato del banco central.

En la práctica, la Fed ha priorizado la estabilidad razonable de precios sobre el pleno empleo. Según el estándar de Friedman, la economía estadounidense operó con pleno empleo dos tercios del tiempo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970. Pero desde 1980 hasta la fecha, ha estado en pleno empleo solo un tercio del tiempo, según las estimaciones de la tasa natural de desempleo de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Paul Volcker fue quien marcó el comienzo de la nueva era tras asumir las riendas del banco central en 1979, cuando frenó la inflación de dos dígitos al elevar las tasas de interés a niveles récord, aunque a costa de desencadenar recesiones que llevaron el desempleo al nivel más alto registrado desde la Gran Depresión. El actual liderazgo de la Fed alcanzó la mayoría de edad durante ese golpe de Volcker y la lección que aprendieron fue que es imperativo actuar pronto para evitar un descontrol en las presiones inflacionarias.

Esa mentalidad quedó patentada en 2018, cuando la Reserva Federal votó a favor de subir las tasas cuatro veces ese año, mientras el desempleo se deslizaba por debajo de las estimaciones de la tasa natural, a pesar de que la inflación se mantuvo por debajo de su objetivo del 2 por ciento. Modelos económicos como la curva de Phillips implicaban que, de no endurecer las condiciones crediticias para restringir la contratación, solo sería cuestión de tiempo antes de que el aumento de los salarios comenzara a empujar la inflación a niveles indeseables. Sin embargo, en el momento de la última subida de tasas, en diciembre de 2018, los mercados financieros indicaban que la desaceleración de la economía mundial no podría manejar ese endurecimiento del crédito.

Hoy, Powell y sus colegas han cambiado el tono, pues durante gran parte de los últimos tres años el desempleo se ha ubicado por debajo de las estimaciones de la tasa natural.

Parte del problema fue un enfoque demasiado centrado en la tasa de desempleo, que solo cuenta a las personas desempleadas que buscan trabajo activamente, y no a las personas que quieren un trabajo pero han dejado de buscar.

Ahora bien, incorporar al cálculo a esos desocupados “desanimados” no es suficiente. Desde 2015, el factor importante al medir el aumento del empleo ha sido contabilizar no a ese colectivo de desanimados, sino a los que dicen que ya no están buscando trabajo. Si bien ese número ha disminuido, la proporción de personas que no están trabajando porque dicen que no quieren un empleo sigue en 15.9 por ciento. Esa cifra está por encima del promedio de 14.7 por ciento de 1995 a 2007, lo que sugiere que el mercado laboral no está tan ajustado.

A pesar del flujo de noticias sobre el dinamismo del mercado laboral estadounidense. El crecimiento salarial, que se produjo tardíamente en la expansión económica y que no va exactamente viento en popa, está mostrando síntomas de desaceleración. El ingreso promedio por hora creció 2.9 por ciento en 2019, según el Departamento de Trabajo, muy por debajo de la tasa de 3.3 por ciento en 2018.

En la habitual conferencia del 11 de diciembre, Powell admitió que los datos no correspondían. Sin embargo, personas como Sam Bell, quien dirige Employ America, una organización que aboga por las bajas tasas de interés, se preguntan si el cambio de opinión sobre el desempleo se mantendrá en el caso de que la economía mundial comience a tomar impulso. “Creo que (Powell) quiere contar esta historia del mercado laboral, pero también hay una confluencia conveniente de eventos que le permite apoyarse en ella”, dice Bell, cuya concepción del pleno empleo está más cerca del ideal de Beveridge.