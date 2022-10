Se aferra Morena en Comisión de Seguridad

Aunque es rotatoria, en momentos de crisis la mayoría de Morena no suelta y se aferra a la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Como se anticipó en este espacio, el lunes hubo cambio en la presidencia de esta comisión, pero sólo cambió el nombre, no el partido. La senadora sinaloense de Morena Imelda Castro dejó la presidencia y la ocupa ahora quien era el secretario, el diputado y contador público Héctor Ireneo Mares Cossío, también de Morena, de Tijuana, BC. Los otros cinco que integran la Bicameral son los senadores Arturo Bours Griffith, de Morena; Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN, y Beatriz Paredes, del PRI; así como los diputados Fernando Torres Graciano, del PAN, e Ismael Hernández Deras, del PRI.

Regañan a Román Meyer

Acostumbrado siempre al buen trato que le dan diputados de todos los partidos, ayer el titular de la Sedatu, Román Meyer, sólo escuchó reclamos y hasta regañado terminó. Además de los reproches de la oposición por el “desastre” que hay con el proyecto del Tren Maya, lo que queda de la coalición Va por México le demandó en su comparecencia en San Lázaro que “no sólo tenga preferencia por algunos estados, como es el caso de Sonora, donde ha realizado ¡159 giras de trabajo!, en el que el gobierno ha invertido 14 mil 293 millones de pesos en 236 obras de mejoramiento”, mientras que “no ha visitado estados como Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, entidades que no son gobernadas por Morena”, recriminó el diputado priista Alán Castellanos.

Sheinbaum, “feliz” con F1

Que dice mi mamá que siempre sí… Apenas el lunes, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que, aunque le regalan boletos para asistir al Gran Premio de México, no le gusta ir a la Fórmula 1, porque no sólo está “en contra” de los privilegios, sino además considera que es un evento “bastante fifí” como para asistir. Ayer reveló, como diría el inquilino de Palacio Nacional, pues que cambió de opinión, ya que se dijo “feliz” por la realización de la Fórmula 1: “Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana, me dijo: ‘a tope’; entonces, por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad”. ¿Por fin, está “en contra” del evento “fifí” o “feliz” de que la Fórmula 1 se realice en la capital?

Potencia científica

En el Senado, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, durante su comparecencia ayer ante la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, reveló que las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto transfirieron 45 mil 643 millones de pesos a empresas trasnacionales como Monsanto, Continental, Bayer, Volkswagen, BMW, Honeywell, Ford, IBM, Schneider, LG, Motorola, Nissan y Whirlpool. De acuerdo con la funcionaria, pese a esas transferencias millonarias, México descendió 16 posiciones en el índice de eficiencia e innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En contraste, Elena Álvarez-Buylla pintó un escenario casi casi de potencia científica con la 4T, pese a que, por ejemplo, la vacuna Patria contra el Covid-19 aún se encuentra en fase final para aprobación por emergencia. Como que algo no cuadra.

Punto para el INE

Pues resulta que la Suprema Corte ordenó a la Fiscalía General de la República entregar al Instituto Nacional Electoral todas las copias de las carpetas de investigación relacionadas con el caso Odebrecht. A pesar de que la ministra Yasmín Esquivel había desechado el juicio, ahora sus compañeros de la Segunda Sala determinaron revocar su sentencia. El objetivo del órgano electoral es determinar si se destinaron recursos, de manera ilegal, a la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.