Sergio Mayer reacciona a reencuentro de Garibaldi: ¿Qué dijo de GB5?

Garibaldi, una de las agrupaciones juveniles más populares de la década de los ochenta, se transformó recientemente en GB5 con los integrantes originales… bueno, falta uno: Sergio Mayer, quien ya se pronunció sobre el reencuentro de sus compañeros.

En una conferencia de prensa el pasado 4 de septiembre, Paty Manterola, Luisa Fernanda, Charly López, Víctor Noriega y Katia Llanos, quienes lideran esta nueva alineación, compartieron con medios algunos detalles de la ‘nueva’ banda, que en realidad es un reencuentro de Garibaldi.

Lo anterior causó sorpresa en Sergio Mayer, quien también fue parte de la alineación original y reaccionó al reencuentro de sus compañeros.

Sergio Mayer era parte de Garibaldi. (Foto: @GB5Official)

Sergio Mayer se dijo triste de que no lo invitaran a GB5

A las afueras de Televisa, algunos medios captaron a Sergio Mayer y no pudieron evitarle preguntarle su opinión de GB5 y la gira que emprenderán próximamente con los 90′s Pop Tour.

Sobre el tema, el exdiputado señaló que no lo habían invitado al reencuentro, por lo que estaba triste. No obstante, les deseó mucho éxito en este ‘nuevo’ proyecto.

“Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida. Pleito no hay. A mí me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. No importa lo que digan. Son mis hermanos y los quiero, y espero que les vaya bien”, aseguró.

Sergio Mayer era uno de los integrantes principales de Garibaldi. (Foto: Facebook / @G5Official)

Integrantes de Garibaldi hablan de la ausencia de Sergio Mayer en GB5

En la conferencia de prensa que ofrecieron los integrantes originales de Garibaldi, que ahora se hacen llamar GB5, compartieron todos los proyectos que tienen en puerta, incluida su participación en el próximo concierto de los 90′s Pop Tour en la Arena CDMX.

Sin embargo, la ausencia del finalista de La Casa de los Famosos México fue motivo de preguntas, pues en conciertos pasados de Garibaldi sí había estado presente.

Y así como lo dijo Mayer, aseguraron que no existe ningún pleito o malentendido entre ellos, solo tenían proyectos diferentes.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente. Hubo varios eventos y por ahí fluyeron fotografías con nuevos integrantes y nosotros respetamos lo que él haya decidido”, dijo Katia Llanos.

Los cantantes de ‘La Ventanita’ decidieron reencontrarse porque, de acuerdo con Llanos, el público se los había pedido mucho, y ‘al cliente lo que pida’.

GB5 está conformado por algunos de los integrantes odriginales de Garibaldi. (Foto: Facebook / @GB5Official)

“La realidad es que la gente ha pedido a los originales y pues nosotros nos dimos a la tarea de darles gusto y nos encanta que nos sigan recibiendo hasta la fecha. Siempre decimos que es ‘la última y nos vamos’; ya no quiero decir nada porque estamos muy contentos”, aseguró.

Charly López tomó la palabra y aseguró que lo único que hay para la banda es progreso con los integrantes que decidieron estar.

“Decidimos hablar los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño. Lo único que queremos es trabajar (…) estamos los que queremos estar y quienes queremos estar (…) No hay rencillas ni nada, solo evolución”.