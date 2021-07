Violador y corrupto ponen en jaque a la SHCP

EL GOBIERNO FEDERAL pensaba que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la que opera durante los recesos, podría aprobar el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda.

Pero en este caso, como en el de todos los secretarios de Estado, no procedía la ratificación. Por ello sólo pudieron confirmar a Jesús Seade como Embajador en China, pero no a Ramírez de la O ni a Roberto Salcedo, para la Función Pública.

Entonces la 4T pensó que los podría aprobar en un periodo extraordinario, el cual estaba planeado solamente para desaforar a un par de diputados: Saúl Huerta, por presuntos delitos de violación, y a Mauricio Toledo, por corrupción.

Cuando este extraordinario se fuera a convocar la 4T pensaba incluir en la agenda las ratificaciones de Ramírez de la O y de Salcedo. El de Hacienda tendría que pasar por la Cámara de Diputados y el de Función Pública por el Senado, de acuerdo a la Constitución.

Pero el extraordinario se vino abajo, dado que varios legisladores de Morena no quisieron apoyar el desafuero del diputado Toledo y, por ende, ya no hubo forma de que la 4T pudiera negociar incluir la ratificación de los dos nuevos secretarios.

Ante la urgencia de la 4T por hacer los cambios, pues ya tienen enfrente la elaboración del Paquete Económico 2022, a alguien se le ocurrió la idea de que Ramírez de la O asumiera el cargo, como de hecho sucedió ayer, y posteriormente fuera ratificado.

Se trató ciertamente de una interpretación audaz, que nunca se había hecho, pero que parece endeble dado lo que señala el Artículo 74 de Constitución, Fracción II, lo que llevará seguramente a un conflicto competencial entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Pero lo más riesgoso es que cualquier nombramiento o decisión que adopte el nuevo secretario de Hacienda podría ser impugnado, pues ni siquiera podrá enseñar a un Juez de Distrito un nombramiento (y ratificación) en los términos previstos en la Constitución.

Es además lamentable cómo un nombramiento intachable y que pudo pasar con el apoyo de la oposición ahora se ponga en vilo por la impericia legislativa de la 4T y la falta de pulcritud de los abogados de la misma secretaría de Hacienda. Hasta parece que quieren torpedear a Ramírez de la O.

Y es que bajo la misma lógica de la 4T, el secretario Salcedo también ya debería estar desde ayer ejerciendo el cargo aún sin su ratificación. Pero se ve que aquí sí los abogados de la Secretaría de Función Pública no se aventuraron a hacer interpretaciones jurídicas tan “innovadoras”.

Sencillamente, la explicación legal que intentó dar Hacienda y Presidencia parece difícil de entenderse y le abrió un gran e innecesario frente a Rogelio Ramírez de la O horas antes de “asumir” el cargo.

EL 29 DE julio se cumplirá un año que Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso. Se terminó entregando, previa negociación con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que al final doblaría a su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien prácticamente lo entregaría por la persecución feroz a toda su familia, empezando por su madre Gilda Margarita Austin. Lozoya llegó en un avión de la FGR a Toluca la noche del 17 de julio, hoy hace exactamente un año, e inmediatamente fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal, donde estuvo resguardado varias semanas. Nunca estuvo enfermo. No fue verdad que viniera anémico y tuviera un problema en el esófago. Simplemente no lo expusieron, le dieron trato privilegiado y lo más importante, la garantía de que no pisaría la cárcel. Lozoya no tiene restricción para moverse. Sus dos domicilios se ubican en Polanco y en Jardines de la Montaña y también acude ocasionalmente en la FGR. Aquí una foto tomada la semana pasada en la recepción, de espaldas y en compañía de su abogado Miguel Ontiveros, esperando su turno para registrarse.

(Especial).

LA LIQUIDACIÓN DE la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tuvo un costo de 20 mil millones de pesos. El gobierno mexicano anunció que procedería con la liquidación de los trabajadores a partir del 14 de octubre. El caso contra la empresa fue llevado por el abogado laboral Humberto Cavazos, junto con su despacho Cavazos Flores S.A., se lee en la enciclopedia libre Wikipedia, que recoge la extinción histórica que realizaron los gobiernos del PAN. A Cavazos lo fichó el entonces secretario del Trabajo Javier Lozano, feroz opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, ahora el régimen de la 4T le encontró al litigante Cavazos suficiente perjuicio fiscal como para presentar una denuncia en su contra. En la Procuraduría Fiscal, que comanda Carlos Romero, se tiene documentado que le cobró al gobierno de Felipe Calderón cerca de mil millones de pesos por la extinción de LyFC.

(Shutterstock)

NACHO COBOS, EL entrañable amigo de Carlos Slim, con quien cortó todo lazo de negocios y hasta familares hace unos siete años, está pegadísimo a la 4T. El oriundo de Chihuahua, pero que hoy más que nunca explota su ascendencia tabasqueña, suele reunirse un par de ocasiones al mes con un selecto grupo de paisanos del Presidente. Se ven a comer en El Cardenal de Avenida de la Paz, en el sur de la CDMX. Asisten el ex gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, y el actual en funciones, Adán Augusto López, además del mandatario chiapaneco y concuño de éste último, Rutilio Escandón. En algunas ocasiones va también el director de la CFE, Manuel Bartlett. Y es precisamente en el sector eléctrico, en la venta de carbón sobre todo, donde Nacho se mueve como pez en el agua de la mano de su otro amigo de más de 50 años.

(Especial).

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador se ha vuelto más selectivo en su interlocución con los grandes empresarios. Alfonso Romo, el que fuera Jefe de la Oficina de la Presidencia, sigue ayudándole cuando de reunirse en bloque con algunos amerita la ocasión. El Consejero Jurídico, Julio Scherer, es el enlace real, función que ahora compartirá con otro cercano y respetado por los empresarios, el nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. El Consejo Asesor que se creó al arranque de su gobierno ya no tiene razón de ser. Son prácticamente cuatro capitanes empresariales a los que el Presidente recibe y escucha: Carlos Slim, Ricardo Salinas, Bernardo Gómez y Olegario Vázquez Aldir.

A PESAR DEL golpe que la pandemia por Covid-19 asestó a la economía de Quintana Roo, que depende en más del 80% de las actividades turísticas, con el proceso de reactivación se ha logrado incrementar la generación de empleos formales en 2021, hasta alcanzar un total de 40 mil 850 nuevas plazas distribuidas principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Además, en la entidad gobernada por Carlos Joaquín González se registró un incremento de 2% en el nacimiento de nuevas empresas y según la más reciente medición de la Coordinación de Salud en el Trabajo, hasta 383 mil empleados cuentan ya con seguro de riesgos.

(Cuartoscuro).

ORDEN VS TOMÁS RUIZ…