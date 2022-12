A prueba el Mercedes GLB35 AMG: Un SUV potente y deportivo

En la prueba de hoy estamos con un modelo no demasiado conocido dentro de la gama deportiva AMG de la firma Alemana. Se trata del Mercedes GLB35 AMG, un SUV familiar, con mucha habitabilidad y unido a un carácter deportivo muy digno. Este modelo cuenta con el propulsor de 2.0 litros que encontramos en el CLA35, A35 o GLA35. Ofrece 306 CV, 400 Nm de par y tracción total 4MATIC.

En cuanto al GLB, es un coche con unas dimensiones que lo encajan en el segmento C por sus 4,65 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,66 de alto. Su peso si es bastante más imponente, marcando 1.775 Kg sobre la bascula. Pero otro detalle es que en las motorizaciones más vendidas, como la 200D, puede llegar a tener 7 plazas, no es el caso del 35 AMG.

Diseño exterior particular y con mucha presencia de deportividad

El GLB se caracteriza por tener un diseño muy cuadricular, incluso nos puede llegar a recordar a su hermano mayor GLS. Esto puede gustar más o menos pero sin duda alguna ofrece un mejor espacio dentro del habitáculo. Si comenzamos a comentar su aspecto, el GLB35 AMG destaca en la parte frontal la parrilla panamericana en negro brillo típica en los AMG. Por otro lado encontramos los llamativos y cuadriculares grupos ópticos MULTIBEAM LED, unas entradas de aire en las zonas laterales y un pequeño lip delantero en negro brillo.

Si continuamos hacia la parte lateral, aquí el Mercedes GLB35 AMG demuestra su particular diseño cuadriculado. Podemos observar unas grandes llantas en negro de 21 pulgadas con medida 255 en perfil 35 que quedan cubiertas por unos ligeros pasos de rueda de plástico. También vemos la denominación «TURBO» y «4MATIC» en negro brillo quedando a juego con los marcos de las puertas, retrovisores y unas ligeras molduras en la zona inferior de las puertas.

Ya finalizando con la zaga, resaltan los generosos grupos ópticos full LED con la tradicional firma lumínica que encontramos en varios modelos de la firma Alemana. Una vez más observamos detalles en negro brillo como el logo de «AMG» y la denominación del modelo «GLB35». Otro detalle que da un aspecto muy imponente y deportivo a este SUV es su difusor en negro brillo que deja ver dos salidas de escape totalmente reales.

Como curiosidad, en la zona superior del portón del maletero encontramos un pequeño alerón para darle un toque más bruto al GLB35 AMG

Interior del Mercedes GLB35 AMG prácticamente idéntico al de sus primos-hermanos

El interior del Mercedes GLB35 AMG tiene unos acabados y terminaciones muy buenos, algo que nos tiene acostumbrados la firma Alemana. En cambio, algo que no me ha convencido demasiado es que para estar ante una mecánica deportiva hay ciertos detalles que deberían cambiar frente a las versiones más tradicionales, como es el caso de los asientos.

En cuanto al equipamiento tecnológico, este GLB tiene un cuadro de instrumentos digital muy configurable de 10,25 pulgadas. Del mismo tamaño tenemos una pantalla multimedia con el completísimo sistema de infoentretenimiento MBUX de Mercedes. Además, al ser una versión AMG encontramos ciertos apartados relevantes para una conducción deportiva.

Otro detalle a destacar es que incluye Apple Car Play de forma inalámbrica.

En cuanto a los asientos, como anteriormente mencionaba, estos no tienen ningún tipo de carácter deportivo, de hecho son los mismos que podríamos encontrar en un GLB200D. Eso sí, su nivel de confort es muy bueno, tienen ajuste eléctrico para el conductor y acompañante, son calefactables, pero no tienen muy buen agarre de forma general. Es verdad que no es un coche hecho para irse a circuito, pero al menos un opcional de unos asientos algo más deportivos.

Plazas traseras muy amplias en el Mercedes GLB35 AMG

El Mercedes GLB se caracteriza por ser un modelo con muy buena amplitud, algo que también encontramos claramente en la segunda fila de asientos. Yo, que mido 1,94 metros, me encuentro muy confortable detrás y aún teniendo el asiento del conductor ajustado a mi altura, sigo teniendo suficiente espacio para las rodillas aunque algo más limitado para la cabeza.

Por otro lado, también podremos ajustar la posición longitudinal de la banqueta y, de esta manera, el espacio en el maletero se verá afectado de una manera u otra. La inclinación del respaldo es otro de los aspectos que podremos ajustar. Además. el confort que ofrecen es muy bueno gracias a su mullido. Eso sí, la plaza central es bastante más firme e incómoda, está hecha para un uso ocasional.

Encontramos salidas de aireación sin control de temperatura y una única toma de tipo USB-C

Maletero del Mercedes GLB35 AMG

El maletero del GLB35 AMG es otro de los puntos muy positivos que se lleva el SUV Alemán. Cubica una capacidad de 570 litros, un espacio más que suficiente para una familia integrada por 4 personas, incluso de cara a meter sillas de bebé. También ayudan sus formas tan cuadriculares, haciendo así mucho más aprovechable en todos los sentidos.

En este sentido es donde podremos ajustar la banqueta para obtener una mayor capacidad del maletero sin tener la necesidad de abatir la segunda fila de asientos. Son detalles que en muchas situaciones nos vendrá realmente bien este tipo de ajuste tanto longitudinal de la banqueta como la inclinación del respaldo.

Mecánica del Mercedes GLB35 AMG

En cuanto al propulsor del Mercedes GLB35 AMG, es el mismo que podremos encontrar en otros modelos como el Clase A35 AMG, GLA35 AMG o CLA35 AMG. Se trata de un bloque de 2.0 litros y 4 cilindros alimentado por un turbo que ofrece 306 CV y 400 Nm de par motor. Va unido a una caja de cambios automática de 8G-DCT de doble embrague y un sistema de tracción total 4MATIC que provoca que sea capaz de hacer el 0 a 100 en 5,3 segundos.

Por otro lado, algo que sí es muy relevante es el peso de este GLB35 AMG, ya que es bastante elevado. Sobre la báscula marca una cifra de 1.755 Kg en vacío, sin ocupantes, así que sí, es un coche pesado, pero no os dejéis engañar, sigue siendo realmente ágil.

Prueba dinámica Mercedes GLB35 AMG

Cuando nos ponemos al volante del GLB35 AMG, la primera sensación que nos muestra es que es un coche con una puesta a punto deportiva, que menos en un AMG. Su propulsor empuja con alegría gracias a los 306 CV y 400 Nm de par, tiene potencia más que suficiente para moverse con agilidad. Eso sí, apreciaremos la mayor sensación de aceleración a partir de las 4.500 vueltas aproximadamente.

Por otro lado, el 0 a 100 lo hace en 5,3 segundos, por lo que es rápido, pero cuando pasamos la barrera de los 100 km/h se nota mucho más perezoso y le cuesta más ganar velocidad debido a su peso y dimensiones. No es que sea lento pero sí hay mucha diferencia si lo comparamos, por ejemplo, con el GLA35 AMG, un SUV más contenido y que pesa 200 kg menos.

Otro de los aspectos técnicos que gusta de este GLB35 es su caja de cambios automática de doble embrague con 8 relaciones. Es rápida de cara a subir marchas, algo más lenta cuando bajamos, pero tiene una transición entre marchas inapreciable. Además, esa octava marcha provoca que podamos reducir los consumos cuando hagamos trayectos por carretera.

En una carretera de montaña a un ritmo alegre, el GLB35 es un coche ágil, con sus inercias pero muy dinámico. Te lo puedes pasar muy bien y su paso por curva es increíblemente bueno para ser el tipo de coche que es, también gracias al sistema de tracción total 4Matic. Las pinzas de 4 pistones frenan con decisión y tienen muy buen tacto, hay que ir muy rápido y con frenadas contundentes para hacerlos fatigar.

Suspensión y aislamiento del Mercedes GLB35 AMG

En cuanto a su suspensión, es adaptativa en dureza según el modo de conducción que pongamos. En el modo más confort sigue teniendo un tacto firme pero para nada incómodo. Esto cambia cuando ponemos el modo de conducción «Sport Plus» ya que el coche se vuelve más radical, con mayor sensibilidad al acelerador, la dirección se vuelve más dura y la suspensión muy firme.

El nivel de aislamiento es muy bueno ya que el ruido aerodinámico es muy poco apreciable en el habitáculo del SUV alemán, incluso a velocidades de autopista, a 120 km/h. Eso sí, el de rodadura es mucho más notorio debido a unos neumáticos deportivos Continental SportContact 6 que tienen un nivel de agarre brutal pero provocan un mayor sonido en el interior.

Conclusiones Mercedes GLB35 AMG

Ya nos toca finalizar la prueba del Mercedes GLB35 AMG y, tras toda la semana de pruebas, vamos a hacer un breve resumen de los puntos más positivos y negativos que le hemos visto a este SUV deportivo. Realmente, el aspecto más favorable es su gran habitabilidad perfecta para una familia. Además, puede permitirnos realizar un tramo de curvas divirtiéndonos mucho y sin tener la sensación de que estamos con un todocamino de estas características.

En cuanto a los puntos más negativos, realmente no tiene muchos. Sí se podría mencionar su consumo, pero es normal teniendo en cuenta la mecánica que es y aún así no es demasiado elevado en una conducción normal y corriente. Lo que no me convence son sus asientos, hubiese preferido algo con un aspecto algo más deportivo acorde al tipo de vehículo que es.

Equipamiento Mercedes GLB35 AMG

Advantage

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás

Paquete de retrovisores

Navegación por disco duro

CENTRAL MEDIA DISPLAY

Premium

Paquete Advantage

Iluminación de ambiente 64 colores

Asientos calefactados para conductor y acompañante

Paquete de confort KEYLESS-GO

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital

Listones de umbral AMG con distintivo «AMG», iluminados y con cubiertas intercambiables

Premium Plus

Paquete Advantage + Paquete Premium

Techo corredizo panorámico

Faros MULTIBEAM LED

Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste

Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria

Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria

Precios Mercedes GLB

Listado de propulsores disponibles y precios a fecha de Diciembre 2022

Motor Potencia Combustible Precio Motor Potencia Combustible Precio 180 136 CV Gasolina 42.165€ 200 163 CV Gasolina 45.291€ 200d 150 CV Diésel 45.627€ 200d 4MATIC 150 CV Diésel 48.055€ 220d 4MATIC 190 CV Diésel 50.199€ 250 4MATIC 224 CV Gasolina 58.391€ 35 AMG 4MATIC 306 CV Gasolina €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 3.5 estrellas

Muy bueno €42.165 a €73.764 Diseño exterior Editor: 90%

Diseño habitáculo Editor: 80%

Plazas delanteras Editor: 85%

Plazas traseras Editor: 85%

Maletero Editor: 85%

Mecánica Editor: 85%

Consumos Editor: 75%

Confort Editor: 80%

Precio Editor: 75%

Pros Diseño exterior deportivo

Puesta a punto dinámica

Buena habitabilidad

Contras Interior con falta de carácter deportivo

Peso muy elevado

Precio elevado

