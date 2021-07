¿A qué no sabes qué nombre quiere robarle Ford a un rival? Fliparás…

¿A qué no sabes qué nombre quiere robarle Ford a un rival?...

La batalla por la reserva de denominaciones comerciales que hay entre los diferentes fabricantes de coches es una de las más duras dentro del sector. Usar, o no, un nombre acertado, puede hacer que un modelo triunfe o por el contrario acabe en la más absoluta miseria. Ejemplos buenos, y malos, los hay para todos los gustos y si no basta con recordar cómo Mitsubishi tuvo que renombrar al Pajero en España porque su nombre «podía sonar a sexual».

Sea como fuere, esta guerra la vemos en los expedientes que se presentan en las oficinas de patentes de medio mundo. La United States Patent and Trademark Office (USPTO) es una de las más importantes y, dicho sea de paso, la que más información nos da. De hecho, en estos días ha tenido lugar la presentación de una solicitud que nos ha dejado de piedra. Tiene que ver con Ford y la petición de usar el nombre Skyline ¿A qué no te lo esperabas?

Ford solicitó la protección de la denominación Skyline el pasado día 12 de julio en la USPTO

Si hacéis un poco de memoria, la denominación Skyline tradicionalmente ha estado ligada a Nissan. De hecho, fue el primer nombre que tuvo la saga de modelos que ha acabado llamándose GT-R. El problema radica en que Ford está interesada, aún desconocemos cuál es su intención, en poseer este nombre. La circunscripción de la USPTO se limita a Estados Unidos y, casualmente, el Nissan Skyline se vende con otro nombre en esta región.

Por el momento lo único que sabemos es que Ford presentó el expediente hace muy pocos días. Para ser más exactos, el 12 de julio, por lo que todavía está en trámite de aceptación y estudio. Según consta en la descripción del archivo, este nombre se registró en el apartado de Bienes y servicios , específicamente para «Vehículos terrestres de motor, a saber, SUV, camiones y automóviles». Ahora, si se lo conceden, lo usan o no, esta es la cuestión.

Como curiosidad, debemos indicar que Ford sí que usó en el pasado la denominación Skyliner. La primera vez fue en la década de los 50 del pasado siglo y para modelos como los Crestline, Fairlane Crown Victoria, Fairlane 500 y Galaxie. La última vez que utilizó el nombre Skyliner fue en el año 2015, más concretamente para un prototipo que se basaba en la Ford Transit. Por tanto, ¿No hubiera sido más justo haber rescatado este nombre que no Skyline?

Habrá que esperar a que la USPTO conceda, o no, a Ford el uso del nombre Skyline. Con todo, debemos recordaros que, por el hecho de su concesión, tengamos que verla en un prototipo o modelo de calle. Quizá sea un movimiento estratégico para que Nissan no pueda vender la próxima generación del Skyline en EEUU bajo este mítico nombre. Aunque también podría darse el caso de que la firma nipona recurra y no se lo den a Ford.

Paciencia…

Fuente – United States Patent and Trademark Office – USPTO