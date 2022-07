A Stellantis se le «escapa» el nuevo Jeep B-SUV BEV ¿Qué te parece…?

Stellantis parece vivir una época dorada. La fusión de los extintos grupos FCA y PSA parece que está cuajando y el resultado se ve en los números que arrojan sus balances anuales. Cuando hicieron oficial su unión hubo quien se echó las manos a la cabeza porque decían que juntas no llegarían a ningún sitio. Pero no, han demostrado que si se quiere se puede y no solo eso, también han confirmado que sus planes de electrificación y ahorro son muy buenos…

Más allá de elogios por el buen trabajo que están haciendo, debemos centrarnos en los lanzamientos en los que están trabajando. Uno de los que más titulares acaparará es el Jeep B-SUV BEV del que llevamos hablando un tiempo. Y la razón para ello es sencilla: se trata del primer modelo cien por cien eléctrico de la mítica firma yanqui. Y no solo eso, pues se trata de un modelo que la meterá de lleno en un segmento del mercado en el que aún no estaba.

El diseño del Jeep B-SUV BEV se ha «escapado» en la presentación de resultados de Stellantis…

A lo largo de los meses hemos visto un sin fin de renders ilustrando cómo podría ser este Jeep B-SUV BEV. Pero la gran sorpresa vino cuando el propio grupo Stellantis publicó un par de imágenes en formato de boceto. En ellos no cabía duda de que su línea iba a ser una evolución de la que ya lucen sus hermanos mayores. Pero es que en esta ocasión han vuelto a hacerlo aprovechando que han publicado el balance del primer semestre del año.

Si nos vamos a la página 7 de la presentación que han colgado en su web podemos ver al nuevo B-SUV BEV de Jeep. La imagen no es gran cosa, pero deja a la vista el diseño frontal de su carrocería y parte del lateral. Para la ocasión han elegido la misma combinación cromática de la ocasión anterior. Esto es, la carrocería va pintada en un tono amarillo dorado y el techo, a juego con otros elementos de la carrocería, va acabado en negro.

En conjunto, este Jeep B-SUV BEV luce más maduro y, aunque todos lo creíamos al principio, se distancia de la línea que luce su hermano mayor Renegade. Destaca el tratamiento de las ópticas, la parrilla y elementos como los pasos de rueda o las llantas de aleación. Y no solo eso, hay un detalle de diseño que quiere jugar a emular un SUV de tres puertas: las manillas para abrir las puertas traseras están ocultas en la puerta junto al pilar «C».

Con todo, este B-SUV BEV de Jeep será su primer modelo eléctrico y debería estar en el mercado en el año 2023. Por tanto, no perderemos de vista a Jeep ni a Stellantis ya que en cualquier momento podrían anunciar su debut oficial…

