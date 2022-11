Abarth 500e: El Escorpión se electrifica con 155 CV de potencia…

La historia de Abarth no podría entenderse sin Fiat y viceversa. En efecto, fue en el año 1949 cuando nació la casa italiana: una de las más especiales por su concepto artesanal y deportivo. Sin embargo, la evolución del sector del automóvil la ha llevado a un extremo complicado: deportividad y autonomía son como agua y aceite. Con todo en Stellantis están decididos a enterrar ese tabú y el nuevo Abarth 500e es la prueba. De hecho, quiere ser único…

Sí, porque aunque vuelve a tomar como base a su hermano Fiat 500e consigue distanciarse. Y de paso poner contra las cuerdas a sus rivales: Honda e y Mini Cooper SE. Ante ellos luce un diseño diferencial y una técnica que no es revolucionaria pero le ayuda a aventajarles. Además, aunque todavía no sabemos cuál será su precio, seguro que el rango es más ajustado. Con todo, si te gusta y quieres conocerlo no te lo pierdas, porque quiere ser un éxito…

La estética del nuevo Abarth 500e es más radical y atractiva que la de su hermano Fiat 500e…

[embedded content]

A nivel estético, como hemos indicado antes, el nuevo Abarth 500e toma como base al Fiat 500e. De hecho es el mismo vehículo aunque con mejoras sustanciales para distanciarlo. Para ello sigue a pies juntillas el lema “Nueva era, mismas raíces, mismo ADN”. Ahora el logo de Abarth va sobre la línea del capó y en la parrilla, en la zona del centro, la denominación de la marca. Amén del difusor o paragolpes con reja de panal de abeja en el centro.

La vista lateral es idéntica que la de su hermano de Fiat. Aún así, para distanciarse luce el logo lateral electrificado de la casa Scorpion. Por su parte las llantas de aleación, que pueden ser de 18 pulgadas, también son nuevas. Y no es lo único pues de serie incorpora una luneta y cristales traseros tintados para ofrecer mayor privacidad la habitáculo. En cuanto a la versión cabrio CC integra un alerón específico que le da una apariencia más deportiva.

El interior del 500e es conocido, pero ahora estrena aditamentos deportivos…

Si el diseño exterior del Abarth 500e se asemeja al del Fiat 500e en el interior ocurre lo igual. Es más, no hay grandes diferencias a excepción de los materiales y texturas empleados para decorarlo. En primer lugar llama la atención por la generosa pantalla central táctil de 10,25 pulgadas. Cobra vida gracias al sistema uConnect que incluye navegación, conectividad Apple CarPlay y Android Auto o las novedosas “Performance Pages”.

Según ha dicho Abarth, permiten modificar el cuadro de instrumentos digital configurable de 7 pulgadas. De esta forma puedes modificar la vista y los gráficos para que se vean más deportivos. En cuanto al interior la unión de tonos oscuros le da un toque deportivo a la par que elegante. Además existe la posibilidad de incluir costuras a contraste que dan un toque de color al interior. Amén del renovado logo del escorpión que va en el volante.

La versión especial de lanzamiento “Scorpionissima” está limitada a 1.949 unidades… y llega a tope de equipamiento…

Para ayudar a que los pedidos iniciales del nuevo Abarth 500e sean elevados, la marca se saca de la manga la edición especial “Scorpionissima”. La primera novedad es que la carrocería puede pintarse en los tonos Acid Green o Poison Blue. Tampoco faltan unas llantas de aleación de 18” Diamond-Cut Gris Titanio o un techo de cristal para la versión coupé. Por último, incluye pedales de acero deportivos y una placa con el logotipo grabado.

Las 1.949 unidades de la versión especial “Scorpionissima” homenajean el año de fundación de la marca. Además, estarán disponibles para las carrocerías coupé y descapotable

En cuanto a dotación, el nuevo 500e “Scorpionissima” incluye elementos como equipo de sonido premium JBL o un completo paquete de ayudas activas a la conducción. Entre las más destacadas no faltan control de crucero activo, aviso de ángulo muerto o asistente de mantenimiento de carril. Para ayudar a la hora de aparcar cuenta con la ayuda de las cámaras de visión 360º. En cuanto ha habitabilidad y maletero, los datos son idénticos al Fiat 500e.

Buena base técnica pero con algunos secretos aún por descubrir…

Si has llegado hasta aquí intuirás que la técnica del Abarth 500e es la misma del Fiat. Pero hay una serie de cambios que otorgan mayor exclusividad al modelo del escorpión. En primer lugar el motor eléctrico ofrece 113,7 kW (155 CV) y 235 Nm de par o lo que es lo mismo, 37 CV más que el Fiat. Para alimentarse recurre a una batería de 42 kWh de la que todavía no sabemos cuál es su autonomía porque la firma italiana no ha dado esta cifra.

Abarth anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,0 segundos y una recuperación de 40 a 60 km/h en 1,5 segundos. Pero aún guarda para sí la velocidad máxima o la autonomía, aunque emplea la misma batería de 42 kWh del Fiat 500e

Como novedad, la marca ha desarrollado tres modos de conducción: Turismo, Scorpion Street y Scorpion Track. En función del que se use la potencia varía como por ejemplo en Turismo que el rendimiento baja a 136 CV y 220 Nm. El modo Scorpion Street, por su parte, regenera más energía en su uso. Por último, el modo Scorpion Track está ideado para disfrutar de su potencia dentro del circuito. Además, Abarth mejora su sonido con un ecualizador.

Respecto a la carga, apartado muy importante en un modelo de este tipo, sigue el patrón del Fiat 500e. Esto es que el cargador embarcado es de 11 kW y el de corriente continua llega a una potencia máxima de 85 kW. De esta forma, puede llenar el acumulador, en la situación más beneficiosa, en unos 35 minutos. Esto supone un 80% de la carga, aunque el resto baja para no dañar la batería.

¿Cuándo llegará al mercado el nuevo Abarth 500e?

Por ahora Abarth se ha guardado este y otros secretos. Sin embargo, es cuestión de días o semanas que libere toda la información que está pendiente. Habrá que ver su precio base, aunque nos da en la nariz que va a ser más barato que sus rivales… ¿Quién apuesta…?

