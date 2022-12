AC Cobra GT roadster: La nueva iteración ya tiene fecha de debut

El AC Ace es uno de los deportivos más exclusivos y míticos. Su historia se remonta al año 1953 cuando vio la luz del día la primera generación con un motor de seis cilindros en línea de 2.0 litros. Y no solo eso, el Cobra nació cuando Carroll Shelby colaboró con la firma inglesa para dar forma a su AC Cobra de motor V8. Desde entonces esta saga se ha mantenido más o menos inalterada conservando su esencia más pura, deportiva y radical.

Pero todos los mitos se tienen que renovar si quieren seguir en activo. Y con el nuevo AC Cobra GT roadster la firma inglesa dará un golpe de timón a la historia de su mítico modelo. De hecho, han publicado una serie de teasers en los que, aunque se ve poco, muestran algunos rasgos de su carrocería. Además, también dan alguna que otra pista sobre qué es lo que está por llegar incluyendo la fecha en que tendrá lugar su debut oficial. Apunta…

We’ve just revealed the first images of the new AC Cobra GT roadster, which will be fully unveiled in 2023.

Make sure you’re one of the first to know more here:https://t.co/vWkcdzRz7O#accars #accobra pic.twitter.com/OkhvJSlwut

— AC Cars (@accarsofficial) December 20, 2022