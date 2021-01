Ahora sí, el nuevo logo de KIA es oficial. ¿Qué más cambios se avecinan?

Como mi compañero José Antonio apuntaba hace apenas unos días, Kia ya tiene un nuevo logo. La marca lo presentaba oficialmente ayer mismo, junto a su nuevo eslogan. La marca surcoreana no para de sorprender y de mejorar día a día, tanto es así que su estrategia va a cambiar considerablemente muy pronto. El logo y el eslogan son las primeras modificaciones.

Un detalle curioso es que Kia daba a conocer ayer su logo durante una exhibición pirotécnica en Corea, pero no de forma tradicional. 303 drones lanzaban cientos de fuegos artificiales de forma totalmente sincronizada, encendiendo y celebrando el nuevo logo de la compañía asiática en los cielos de Incheon.

Incluso lograron un nuevo récord Guinness mundial: “la mayor concentración de vehículos aéreos no tripulados (UAV) lanzando fuegos artificiales simultáneamente”.

Centrándonos en el logo en sí, cambia completamente respecto al actual. Dice la propia marca que representa las ambiciones de Kia de establecer una posición de liderazgo. La nueva grafía parece manuscrita, con una línea rítmica que no se corta en ningún momento. Dicen los expertos que transmite compromiso y confianza, mientras que las líneas ascendentes reflejan las ambiciones crecientes de la marca y lo que ofrece a los clientes.

En cuanto al eslogan, “The Power to Surprise” pronto será cosa del pasado. Kia ha triunfado con esa frase, sorprendiendo a propios y extraños; especialmente a los europeos en los últimos 10 o 15 años. Ya no necesita sorprendernos, porque todos conocemos bien a la marca surcoreana. “Movement That Inspires” será el nuevo eslogan que pronto veremos.

“Movimiento que inspira” es la forma de transmitir la velocidad con la que está cambiando el mercado y la movilidad, así como la adaptación de la compañía automovilística a ello. Llega el momento de popularizar los modelos eléctricos e introducir una nueva oferta de movilidad según las necesidades y gustos de distintos tipos de personas.

Pero de todos estos cambios y de nuevas estrategias nos hablarán largo y tendido el próximo 15 de enero. Dicho día se presentará el propósito y la estrategia de la firma automovilística, así como los planes comerciales a largo plazo del famoso “Plan S” de Kia.

Fuente – KIA