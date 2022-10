Aiways U6: Su debut y datos técnicos principales ya son oficiales…

Aiways es uno de los fabricantes chinos que quiere triunfar en Europa. Puede que su nombre no te suene de nada y no te falta razón pues fue fundada hace a penas 5 años, en 2017. Sin embargo, tienen un plan estratégico al que no falta un detalle, como por ejemplo el hecho de haber desarrollado desde cero modelos pensados para Europa. Y el resultado de su trabajo lo podemos ver en el Aiways U6, un modelo que sí debería sonarte ¿O no es así…?

De él llevamos hablando un tiempo y la última vez fue hace muy poco. Para ser más exactos cuando los responsables de la marca anunciaron que los test de validación y prueba estaban llegando a su fin. Es más, para caldear el tema se lanzaron a la piscina y publicaron una serie de fotos en las que lo podíamos ver con camuflaje. Pues bien, los plazos han llegado a su fin y ahora dan el paso para presentarlo de forma oficial a todos los países donde llegará.

El diseño del Aiways U6 es fuerte y, según el ángulo desde el que se mire, barroco para los gustos del mercado europeo…

Como ya hemos dicho, en alguna que otra ocasión, la línea del Aiways U6 es potente. Tanto, que con 4,8 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,64 metros de alto rivaliza con modelos como los Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV Coupé y Kia EV6. Además, cuenta con una distancia entre ejes de 2,8 metros que le permite acomodar una batería de gran rendimiento. En todo caso, destaca por una carrocería estilizada y aerodinámica con un Cx de 0,248…

Para llegar a ese dato la carrocería se dota de elementos como los deflectores que van en los bordes exteriores que le permiten desplazar el flujo de aire de la carrocería. Amén de que también cuenta con un difusor y un alerón que lo “pegan” al suelo. Con todo, podríamos compararlo con el Skoda, sobre todo por la forma de la línea del techo o cómo integra el diseño de la zaga o las llantas de aleación carenadas. Aún así, tiene elementos de estilo suyos.

El frontal del U6 es propio y destaca por la posición y diseño de las ópticas Full LED. Por otra parte, la parrilla y el paragolpes van carenados para ayudar a que la aerodinámica alcance el dato dicho antes. Además las manillas de apertura de las puertas van enrasadas en la chapa de las puertas. Por último, el peso final en báscula es de 1.790 kilos gracias a que utiliza acero y aluminio en elementos como la suspensión McPherson delantera o multibrazo trasera.

¿Cómo es por dentro…?

En el interior destaca por el cuadro de instrumentos digital de 8,2 pulgadas y la pantalla central táctil de 14,6 pulgadas. Para darles ánima cuentan con el sistema Android y si se conecta a internet puede actualizarse vía OTA. Respecto al diseño y la decoración, presenta un perfil minimalista que se rompe por los tonos rosas y azulados de los asientos, puertas y zona superior del salpicadero. La calidad, en general y visualmente, parece alta…

Respecto a la habitabilidad del habitáculo, Aiways indica que el U6 tiene espacio suficiente para acoger a 5 ocupantes adultos. Y no solo eso, indican que la capacidad del maletero oscila entre los 472 litros a 1.260 litros según si se abaten o no lo asientos de la fila trasera. Para ello la casa china ha usado una nueva batería de ion litio de diseño tipo sándwich que cuenta con celdas CATL de menor tamaño para así reducir el espacio que roba al interior.

Técnica muy moderna para una potencia de 160 kW, hasta 400 km de autonomía según WLTP y un peso de solo 1.790 kilos…

Con todo, lo más importante del Aiways U6 está bajo su piel. Sobre todo, si quiere competir contra el elevado número de rivales europeos a los que ha de medirse. Nos referimos al tren motriz eléctrico que le da vida y que según indica la marca está formado por un único motor eléctrico ubicado sobre el tren anterior. La potencia llega a los 272 CV y 315 Nm de par gestionados a través de una transmisión automática de una relación.

Para alimentarse recurre a una batería de ion litio de 63 kWh de capacidad energética. Según la marca firma una autonomía media, en base al estándar de homologación WLPT, que llega a los 400 kilómetros. El tiempo para su llenado se puede ejecutar a un máximo de 90 kW se se hace utilizando corriente continua. De esta forma, pasaría del 20% al 80% de la carga en unos 35 minutos. La operación también puede ser en trifásico a 11 kWh a CA.

El dato de aceleración sitúa al U6 en menos de 7 segundos para pasar de 0 a 100 kilómetros por hora. Por su parte la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 160 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta todo el potencial que puede ofrecer, la marca anuncia un consumo medio homologado contenido. Según el protocolo WLTP el gasto de energía eléctrica de la batería oscila entre los 16,6 a 15,9 kWh cada 100 kilómetros.

¿Cuándo llegará a España el U6…?

Como ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, Aiways tiene intención de expandirse por Europa muy pronto. Y para ello se aprovechará del centro de I+D y fábrica que tiene en Shanghái y el centro técnico de baterías de Changshu. En Europa ha puesto su sede en Múnich y está realizando una gira para dar a conocer al U6 a los principales distribuidores del continente. Así es que, es cuestión de semanas que lleguen las primeras unidades.

