Alcohol y drogas: La DGT te sancionará si te pasas en navidades

La navidad está con nosotros y las celebraciones están a la orden del día. Da igual que sean de amigos, empresa o con la familia, el consumo de alcohol y drogas es uno de los grandes problemas en estos días. No es que en el resto del año no lo sean, pero una mayor socialización ayuda a un incremento en el consumo de estas sustancias. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) se centrará en controlar que los conductores no nos pasemos un «pelo»…

Como dato a tener en cuenta, la Memoria 2021 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico hecha por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) confirma que «el 49,4% de los conductores que fallecieron en carretera en 2021 analizados por INTCF tomaron alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación y que, además, el 75% arrojó una tasa de alcoholemia igual o superior a 1,2g/L»

Teniendo en cuenta que el alcohol y las drogas son una de las principales causas de accidentes y fallecidos en las carreteras, te recomendamos no beber ni consumir. Aún así, para ayudarte a esto te recordamos cuáles son las tasas máximas de alcohol y drogas permitidas así como las sanciones que te pueden poner por no incumplir con el 0,0% que a todos nos gustaría…

La tasa de alcohol varía según el tipo de conductor…

Tipo de conductor Límite en sangre Límite en aire expirado Tipo de conductor Límite en sangre Límite en aire expirado Menores de edad 0.0 % gr/l 0.0 % mg/l Noveles 0.5 % gr/l 0.25 % mg/l General 0.3 % gr/l 0.15 % mg/l Profesionales 0.3 % gr/l 0.15 % mg/l

Teniendo en cuenta las diferentes tasas de alcohol en sangre y en aire expirado, las sanciones económicas e incluso la retirada de puntos del carnet por conducir en estado de embriaguez son las siguientes…

Las sanciones aplicables varían en función de lo consumido y la reincidencia…

Tasa de alcohol Sanción económica Pérdida de puntos Tasa de alcohol Sanción económica Pérdida de puntos Entre 0.25 mg/l y hasta 0.50 mg/l 500 euros 4 puntos Más de 0.50 mg/l 1.000 euros 6 puntos Reincidentes 1.000 euros 4 o 6 puntos (dependiendo de la tasa dada)

Por último, en el caso de haber consumido drogas o sustancias estupefacientes…

En drogas la DGT es taxativa: 0,0% de consumo…

Droga Sanción económica Pérdida de puntos Droga Sanción económica Pérdida de puntos Conducir con presencia de drogas en el organismo 1.000 euros 6 puntos Reincidentes 1.000 euros 4 o 6 puntos (dependiendo de la tasa dada)

¿Cuál es la normativa aplicable a los delitos contra la seguridad del tráfico?

Si has llegado hasta aquí, has de saber que conducir con exceso de alcohol o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas el capítulo IV del Título XVII del Código Penal tipifica y recoge los delitos contra la seguridad del tráfico y establece las siguientes penas…

Alcohol/Delito Pena Alcohol/Delito Pena Tasas superiores a: 0.60 mg/l en aire y 1.2 gr/l en sangre Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años Negativa a someterse a las pruebas Prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años

En el caso del consumo de drogas, el delito y la pena es la siguiente…

Drogas/Delito Pena Drogas/Delito Pena Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotropicas Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años Negativa a someterse a las pruebas Prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 hasta 4 años

En resumen, la mejor tasa de alcohol a la hora de conducir es 0,0 % y las drogas mejor ni verlas. Seguro que es la mejor forma de pasar unas navidades alegres y en familia, donde el mejor regalo que podemos tener es que no falte nadie a la mesa. Feliz Navidad…

Fuente – Dirección General de Tráfico (DGT)