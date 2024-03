Alfa Romeo 33 Stradale: Las coincidencias se visten de Blu Reale

Alfa Romeo está viviendo «un nuevo amanecer». La casa del biscione llevaba muchos años sumida en el caos y ahora, gracias a Stellantis y su poder financiero, parece que está remontando su mala situación. El Tonale, que es un diseño heredado de FCA Automobiles, parece que está funcionando aunque eso sí, sus ventas no son tan buenas como había previsto. Con todo, modelos como el Alfa Romeo 33 Stradale son la prueba de que pueden hacerlo mucho mejor.

Si haces un poco de memoria recordarás que el 33 Stradale nació para rendir homenaje al original de 1967. Además era el primer proyecto de a nueva división de operaciones especiales llamada Bottega que aúna lo mejor del saber hacer de Alfa. Pues bien, ahora la firma italiana ha decidido que iniciarán una nueva tradición llamada «33 Stradale Day». Toma nota, porque ese número parece que se ha convertido en un fetiche que les está dando suerte.

La nueva versión del Alfa Romeo 33 Stradale destaca por su color Blu Reale…

Como bien sabéis el Alfa Romeo 33 Stradale marcó un antes y un después en la casa italiana. Pues bien, como hemos dicho ese número parece que se ha convertido en un fetiche. Las 33 unidades de la nueva entrega están agotadas y el éxito parece que ha sido tal que más pronto que tarde vendrán más versiones especiales. Así es que para celebrar que la jugada ha sido redonda, ahora ve la luz una unidad especial que viste su carrocería con el tono Blu Real.

En sí no estamos ante una unidad nueva, pues las líneas básicas de estilo no varían un ápice. La gran novedad está en este tono azul real que, con permiso del tono que llevaba el original, le sienta realmente bien. Igual no sabías que este tono estaba disponible en el 33 original de 1967 junto a otros. Uno de ellos era el clásico Rosso Alfa y el segundo era el Rosso Villa d´Este que en comunión han dado personalidad a un sin fin de modelos de la marca.

Con él la casa italiana inicia los eventos «33 Stradale Day» y celebra alguna coincidencia…

Como hemos indicado este nuevo 33 Stradale supone un punto de inflexión para Alfa. Según cuenta la marca 2023 ha sido un año excepcional para ellos porque sus ventas han crecido un 33% respecto a 2022. Pero en la casa italiana van más allá y nos recuerdan que…

«En junio de 2021, hace 33 meses, el Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport de 1929 ganó la recreación histórica de la 1000Miglia, una competición histórica que Enzo Ferrari llamó “la carrera de coches más bella del mundo”»

Para terminar, Alfa Romeo va hasta el año 1933 recordando las gestas deportivas de Nuvolari y Compagnoni en la 1000Miglia con el potente 8C 2300. Y no son las únicas pero lo que nos importa es que parece que la empresa y sus números parecen ir por el buen camino y eso solo significa una cosa. Habrá Alfa para mucho tiempo… Ojalá sea así porque sería una pena que una marca, con su pasado e historia, se viera obligada a desaparecer del sector…

Fuente – Alfa Romeo