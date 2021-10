Alfa Romeo Giulia GTA: Ya se han agotado las 500 unidades anunciadas

El Alfa Romeo Giulia debería haber sido, junto con el Stelvio, el modelo que salvara del abismo a la firma italiana. Sin embargo, el público no se entregó a él, haciendo que las esperanzas de recuperación quedaran en nada. Con todo, que el Giulia no haya sido un éxito, no significa que estemos ante un mal producto. Al contario, es una de las berlinas premium más dinámicas del segmento aunque, eso sí, sus rivales la superen en ciertos aspectos.

Eso sí, en deportividad no tiene rival. La prueba la tenemos en el excelso Alfa Romeo Giulia GTA, la versión más brava de cuantas pueblan la gama. Su debut oficial tuvo lugar hace unos meses y, desde entonces, cautivó a los más fanáticos de la casa. Sin embargo, llegar como tal le hizo cargar con dos «peros» más: un elevado precio y una producción muy limitada. Pues bien, parece que ni uno ni otro han supuesto tal menoscabo. ¿Sabes por qué?

Cada unidad del Alfa Romeo Giulia GTA se ha vendido por unos 200 mil euros…

Porque las 500 unidades que Stellantis anunció del Alfa Romeo GTA ya se han agotado. Según dicen desde la casa del biscione, ha supuesto un éxito comercial a nivel internacional. De hecho, indican que las unidades fabricadas se han vendido a clientes de todo el mundo, aunque con especial atención a tres países: Australia, China y Japón. No especifican cuál ha sido la proporción, pero debemos admitir que son regiones muy «raras».

En todo caso este éxito demuestra que Alfa Romeo aún tiene potencial para crecer. La cosa está en que su matriz, Stellantis, tiene que centrarse para explotarlo como debe. La razón es muy sencilla: el precio del Giulia GTA se acercaba a los 200 mil euros, aunque podría ser más alto. De ahí que no entendamos que si esta versión se ha vendido como «churros», a las versiones «normales» de la gama les cueste tanto trabajo encontrar dueño.

Sea como fuere, quizá sea el primer paso para que Alfa Romeo se acerque a sus rivales bávaras. La gama está a pocos meses de crecer con el Tonale y si todo va según lo previsto, más adelante, deberían llegar los primeros modelos eléctricos. En este nuevo escenario no sabemos qué pasará con los Giulia y Stelvio, aunque tiene pinta de que dejarán el mercado sin un relevo directo. Habrá que esperar a que Alfa o Stellantis se pronuncien al respecto.

Mientras tanto, felicitaciones al radical Alfa Romeo Giulia GTA…

Fuente – Alfa Romeo