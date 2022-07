Alfa Romeo Giulia: Su futuro es eléctrico pero ¿Sabes cuándo llegará…?

Cuando el ya extinto Grupo FCA presentó en sociedad al Alfa Romeo Giulia nos llevamos una gran sorpresa. Y no solo porque lucía, y luce, un diseño atemporal, sino por el nivel tecnológico que había bajo su piel. Quizá no es el más puntero en conectividad o ayudas activas a la conducción, pero su plataforma es puro arte. La base Giorgio fue el motivo por el que se retrasó en varias ocasiones pero cómo va: está a la par que el todo poderoso y mítico BMW Serie 3.

Con todo, estas armas de seducción no se transformaron en clientes y ventas como merecía. Amén de que el segmento de las berlinas medias iba de capa caída y su pasaporte no era bávaro. Es más, el Stelvio ha visto cómo el grueso de sus rivales le «pasaban por encima» sin poder hacer nada. De ahí que Stellantis no se lo haya pensado para ponerse a dar forma a su sucesor. Y parece que el proyecto ya está definido a tenor de los detalles que han visto la luz…

El nuevo Alfa Romeo Giulia eléctrico podría llegar en 2025 con una autonomía superior a los 800 kilómetros…

Como bien sabéis, la gama de Alfa Romeo será cien por cien eléctrica antes de que acabe la década. Sus planes son claros y como su gama es tan corta, no tendrán problemas para ejecutarlos a la perfección. De ahí que la plataforma que dará vida al nuevo Giulia será la STLA Large que están creando los ingenieros de Stellantis. Gracias a ella su tren motriz eléctrico puede alcanzar los 400 CV de potencia e incluso ofrecer tracción total.

Por su parte el paquete de baterías de ion litio superaría los 100 kWh de capacidad energética. Para ser más exactos oscilará entre 101kWh y 118kWh lo que le otorgaría una autonomía superior a los 800 kilómetros. Todo ello debería permitirle unas prestaciones de auténtico deportivo en las versiones Quadrifoglio Verde. Según dicen en Alfa Romeo, la plataforma STLA Large permite un desempeño que alcanzaría los 2 segundos en el paso de 0 a 100.

Además, aunque esta versión aún está en estudio, contaría con tracción total y capacidad de carga que oscilaría entre los 400 y los 800 voltios. Con todo, el actual Giulia debería aguantar en el mercado hasta, al menos, 2024. Y para evitar que se hunda aún más en las listas de ventas pronto estrenará un profundo restyling que pulirá todos los fallos que arrastra desde su nacimiento. Ya, para 2025, debería ser oficial el nuevo con todas estas y más novedades.

Seremos pacientes, porque si se cumplen los pronósticos el Alfa Romeo Giulia podría superar en tecnología al Mercedes-EQS y eso son palabras mayores… ¿No crees?

Fuente – Auto Express