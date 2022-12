Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: 540 CV de belleza controvertida…

El Alfa Romeo Giulia merecía más de lo que ha tenido, pero tampoco se puede negar que lo ha intentado. Su camino, desde el inicio, era complicado y aunque dinámicamente es la mejor berlina del segmento D, sus rivales han sabido pararle los pies. Amén de que en FCA tampoco tuvieron lo que tenían que tener para apoyar al proyecto hasta el final. Y entre las «opciones» estaba la de ampliar la gama con una versión coupé que jamás vio la luz del día.

Hace un par de años se especuló con la posibilidad de devolver a la vida al GTV. Pero con la fusión entre FCA y PSA y el nacimiento de Stellantis todo cambió para la casa italiana. Sin embargo, aunque sea en forma de one-off, no todo está perdido y la prueba la tenemos en este espectacular Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. La razón: 2021 marcó el centenario de la primera colaboración entre Zagato y Alfa y este es el regalo para un coleccionista privado…

Del Alfa Romeo Giulia SWB Zagato sólo habrá una unidad con el motor del Giulia GTAm y la transmisión manual del GTA…

Por tanto, si pensabas vender uno o incluso los dos riñones para comprar un Alfa Romeo Giulia SWB Zagato mejor te estás quieto. Partiendo de ahí, te contaremos cuáles son los cambios que recibe el Giulia «normal» para llegar a ser la bestia parda que ves. Lo primero, la base Giorgio recorta su batalla en 12 centímetros a lo que hay que sumar que el voladizo trasero pierde otros 14 centímetros de largo. En resumen, el Giulia SWB mide menos de 4,4 metros.

Artículo relacionado: Alfa Romeo Giulia GTA y Giulia GTAm: 540 CV salvajes para 1.520 kilos

Las vías, delantera y traseras, también crecen pues son las mismas que tiene el Giulia GTAm. A partir de ahí, el equipo técnico de Zagato ha optado por la siguiente configuración. El motor y puesta a punto del GTAm en cuanto a rendimiento: 2.9 V6 biturbo con 540 CV. Por otra parte, la transmisión no es automática, es la manual con 6 velocidades del GTA. Todo ello, envuelto en una carrocería de diseño Zagato hecha de fibra de carbono.

¿Cómo es el Giulia SWB Zagato…?

Para diseñar el Alfa Romeo Giulia SWB Zagato el equipo del carrocero se ha basado en los Zagato SZ de los años 60 y 90. Muchas voces han criticado que parezca un collage, pero estamos ante una obra maestra. El Scudetto y el trilobo del frontal crecen en tamaño y se «comen» a las ópticas con el diseño del Tonale. También al logo ya que está serigrafiado en la malla interior. Tampoco falta una entrada de aire o un capó largo de apertura inversa…

Artículo relacionado: Zagato y Alfa Romeo se alían para crear un Giulia muy especial…

En la vista lateral se aprecia que la batalla es más corta aunque destaca por la línea del paso de rueda trasero o como cae el techo. Como dato curioso, no tiene manilla para abrir la puerta que ha sido reemplazada por un botón que va en el pilar «B». Ya en la zaga vemos la típica cola truncada de los Zagato más míticos así como la doble joroba del techo. Remata el conjunto una óptica Full LED que sigue la cola y un difusor deportivo de gran tamaño…

¿Y al interior, llegan novedades…?

Los cambios que recibe el interior del Alfa Romeo Giulia SWB Zagato son pocos pero notables. El más evidente tiene que ver con la «pérdida» de los asientos traseros pues es un estricto coupé biplaza. No obstante, para el ojo más «purista» no pasan desapercibido los asientos deportivos con los logos de Alfa Romeo y Zagato. Amén de que la fibra de carbono se extiende de forma masiva por todo el salpicadero. Este, no varía respecto al Giulia.

Otro dato a tener en cuenta, y muy importante, es que la palanca de cambios es manual. Ya lo indicamos antes y esto se debe a que Zagato ha optado por mantener esta transmisión en lugar de la automática del GTAm. Para que no se vea tan «soso» han optado por darle un toque de color en verde en el volante y salpicadero. Es el mismo que ya montan los Giulia Quadrifoglio Verde y los GTA y GTAm aunque reinterpretado por los expertos de Zagato.

¿Cabría la posibilidad de que fabricarán más unidades…?

Pues por ahora sentimos decirte que el Alfa Romeo Giulia SWB Zagato se quedará en eso, un one-off. El cliente que lo ha deseado es un alemán adinerado del que poco se sabe. Eso sí, es un gran apasionado del carrocero y la casa italiana pues en su garaje no falta una gran colección de modelos de una y otra marca. Una pena, porque sería el canto del cisne perfecto para despedir al Giulia térmico. Lo bueno, que el proyecto ha sido apoyado por Alfa…

Fuente – Zagato