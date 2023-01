Alfa Romeo Giulietta: ¿Te gustaría que volviera con este diseño?

El Alfa Romeo Giulietta fue el intento del ya extinto Grupo FCA por plantar cara al Volkswagen Golf. Y el plan parecía redondo, pero confluyeron varias situaciones que le impidieron llegar a donde quería la marca. Sus rivales, primer problema, ya estaban asentados en una categoría muy competitiva. En segundo lugar, la marca no dio todo por él, publicitándolo lo justo. Por último el segmento SUV eclosionó y terminó hundiéndolo en el mercado.

Con todo, a lo largo de los años que estuvo a la venta jamás se acercó, ni por asomo, a las previsiones de venta que en la marca habían estimado. De hecho, murió lentamente y muy pocos medios se hicieron eco del fin de su producción. Y así hemos llegado hasta hoy día, con un Alfa Romeo Giulietta inexistente o lo que es lo mismo, sin un modelo de acceso a la gama de la firma por mucho que el Tonale quiera tomar su hueco. Eso sí ¿Si volviera te lo comprarías?

Este hipotético Alfa Romeo Giulietta se basa en el Tonale SUV pero Stellantis no contempla un compacto para esta firma…

Lo primero que has de saber es que un nuevo Alfa Romeo Giulietta no está en los planes de Stellantis. Y la jugada podría ser la más sencilla del mundo, pues bastaría con hacer la misma operación del nuevo Opel Astra. Esto es, tomar la base EMP2 de PSA y vestirla con un nuevo diseño al más puro estilo Alfa. Pero por ahora no hay previsto este rumbo y habrá que conformarse con el B-SUV que está en desarrollo y llegará muy pronto…

Teniendo en cuenta que un nuevo Giulietta ni está ni se le espera, Theottle ha querido premiarnos con unos renders que ilustran cómo podría ser su hipotético diseño. Si quieres ver todo el proceso que ha llevado a cabo para darles forma ve a la fuente y pincha en el enlace. En todo caso, te diremos que ha partido de la carrocería del Giulia y le ha aplicado algunos cambios. Tantos, que podríamos decir que se trata de un modelo de nuevo cuño.

Artículo relacionado: ¡Adiós Alfa Romeo Giulietta! El segmento C no ha sabido ver tus virtudes

En estos renders hay un par de detalles a tener en cuenta. El diseño de las ópticas frontales y de la zaga son similares a las que luce el Tonale. Por tanto, el punto de partida para dar forma a este Giulieta es el C-SUV que acaba de lanzar al mercado la casa italiana. También hay otro pequeño detalle a tener en cuenta: la línea del techo y la de las puertas es muy parecida a las que ya lucía el anterior Giulieta. Y en el fondo: regusto a 308…

Con todo, el plan que Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo, ha pergeñado contempla hasta un total de 10 nuevos modelos de cara a 2030. Todos ellos tendrán como base la electrificación y un diseño esbelto que tomará como base el legado de la marca. Sin embargo, en ningún momento se ha hablado de un compacto pero en el ruido de los rumores se oye que podría estar en consideración. De ser así ¿Podría nacer con este diseño…?

Fuente – Theottle by YouTube