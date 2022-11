Alfa Romeo no electrificará a los Giulia y Stelvio ¿Sabes por qué?

Alfa Romeo es una de las marcas que más atención mediática a tenido en los últimos años. Y para mal de colmos no ha sido por sus logros en ventas o impacto de sus lanzamientos. Más bien ha sido por los “tumbazos” a los que se ha visto abocada por culpa de sus gestores y situación global del sector del automóvil. Pero esta pesadilla y sus estragos deberían esfumarse con el Tonale y la futura gama de vehículos eléctricos que llegará en 2027…

Pero mientras llegan, y no, Alfa Romeo tiene que sobrevivir con modelos como los Giulia y Stelvio. Uno y otro fueron el comienzo de una nueva época pero por avatares del destino no pudieron poner cara a sus rivales. Pero eso parece olvidado y más cuando supimos hace semanas que ya son rentables. Pues bien, ahora sabemos que en los planes de la marca no está su electrificación por una razón de costes de desarrollo. Aunque no es una sorpresa.

Alfa Romeo declina electrificar a los Giulia y Tonale porque según explica modificar la plataforma Giorgio sería caro…

Como bien sabes, Alfa Romeo presentó hace poco la actualización de los Giulia y Stelvio. Los cambios que asumen son más de matiz que radicales pero los justos para seguir frescos y actuales. Sin embargo su gama mecánica no se ha visto remozada según los cánones. Esto es, que ni el Giulia ni el Stelvio han recibido electrificación alguna en sus motores. De hecho, siguen confiando en los mismos bloques gasolina y diésel que conocíamos…

Al parecer, la falta de electrificación se debe a que la plataforma Giorgio no fue desarrollada para ello. El encargado de dar estas palabras no ha sido otro que Daniel Guzzafame, jefe de producto de la marca. Según recoge el medio CarExpert, Guzzafame dijo que…

“Si quieres tener un PHEV, entonces necesitamos reestructurar por completo toda la [plataforma]”

En caso de optar por ello tendrían que asumir un incremento de precio de venta que no podrían justificar ante sus clientes. Pero también se están enfrentando a otro problema: las altas emisiones y las limitaciones de países como Francia están haciendo que sus ventas caigan. Además, incluir una red eléctrica de 48 voltios no les da una ventaja en reducción de emisiones notable y el coste de implementarla no sería asumible…

Al menos esta es la teoría porque nos surge una duda ¿Maserati no ha creado el Grecale en una derivación de la base Giorgio de Alfa Romeo? Si no nos han engañado es así y, además, han desarrollado una versión cien por cien eléctrica llamada Folgore. En resumen: si la plataforma Giorgio ha dado lugar al Grecale ¿Por qué Alfa no la toma y crea sus Giulia y Stelvio electrificados? Quizá sea por costes pero igual porque no les merece la pena…

Quién sabe…

Fuente – CarExpert