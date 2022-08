Alfa Romeo no estaría contenta con el Dodge Hornet ¿Será cierto?

El desarrollo del Alfa Romeo Tonale ha supuesto un gran esfuerzo técnico y financiero para el cuarto fabricante de coches del mundo: Stellantis. O más bien a una de sus integrantes, el ya extinto Grupo FCA pues de él surgió todo el proyecto que ha culminado en el lanzamiento del último modelo de la casa del Biscione. De hecho, se trata del gran «lanzamiento» de la marca pues los Giulia y Stelvio no han sido capaces de ganarse el favor de los clientes pudientes.

Con todo, aunque se trata de un Jeep Compass, los ingenieros de Alfa Romeo han sido capaces de darle su esencia. Y esto se aprecia en un diseño realmente atractivo, una calidad de ejecución muy buena y una dotación a la altura de su larga lista de rivales premium. Sin embargo, que de su «costilla» haya nacido el Dodge Hornet parece que no ha gustado mucho a los responsables de la marca. Y todo ello ha llegado a los medios de comunicación ¿No…?

Según parece, Alfa Romeo estaría «enfadada» por el desarrollo del Dodge Hornet…

Si haces un poco de memoria (sino lo puedes leer más abajo) hace unos días hablamos de si el Hornet era respecto al Tonale un sacrilegio o una genialidad. Pues bien, a nosotros nos parecía una cosa pero parece que en Alfa Romeo no piensan de igual forma. Al menos, así es como se lo ha hecho saber un responsable de la firma a The Drive. Y como curiosidad, no ha querido dar su nombre y, como es lógico, el medio no cita la fuente para no faltar al secreto.

Según recoge The Drive, este portavoz indicó que…

“Dodge aprovechó el [Tonale] para hacer un auto de cumplimiento, su momento Aston Martin Cygnet, por así decirlo. Baste decir que la política interna ganó el día, y Dodge necesitaba aumentar sus números de CAFE, por lo que nació Hornet”

Pero estas palabras no han quedado ahí ya que este responsable se habría atrevido a indicar las razones por las que uno y otro modelo son tan parecidos…

“Los márgenes son reducidos en el segmento C, particularmente en los que no son de lujo, por lo que un OEM está bastante limitado en todas las chapas nuevas, ya que es una inversión importante desde la perspectiva de las herramientas”

La contraparte de esta «novela negra» llega desde Dodge. A las 24 horas de su debut el Hornet ya acumulaba más de 14 mil pedidos y sus responsables parecen estar contentos con su desembarco. Es más, lo venden como un auténtico Dodge, resaltando su ADN y las características de diseño que lo envuelven. Con todo, aunque en Alfa están a la defensiva no debería haber motivo pues el Hornet se ubica en la zona media del mercado y el Tonale más arriba.

Lo que sí es cierto es que al ser tan similares pueden confundir a los clientes pero parece claro que el que se fija en un producto premium no lo hace en un generalista. Habrá que ver cómo afecta la situación a una y otra marca pero parece que habrá cola. Y a ti ¿Cuál de los dos te gusta más?

Fuente – The Drive