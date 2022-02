Alfa Romeo Tonale: La Metamorfosi del Biscione arranca con este SUV…

El Alfa Romeo Tonale es el modelo que la firma italiana necesitaba para salir del hoyo en el que está. Como puedes ver en las imágenes, y ya sabes porque llevamos hablando de él bastante tiempo, se trata de un SUV de diseño deportivo. Y no solo eso, ya que va un paso más allá estrenando soluciones técnicas jamás vistas en la historia de la marca. De todas llama la atención el tren motriz híbrido enchufable que da vida a la versión más potente…

Sea como fuere Alfa se juega mucho con el Tonale pues es su primera novedad en seis años. Stellantis ya sabía de qué van las cosas y, aunque muchos no lo vieron venir, retrasó su debut. Pues bien, tras una espera un tanto dilatada ya podemos hablar de él. No sabemos cuánto lo han mejorado respecto al proyecto de FCA pero el aire de la marca no lo pierde. Y lo más importante, con 4,53 metros de largo apunta directo a los Formentor o Tiguan…

El Alfa Romeo Tonale luce fiel al prototipo original y es una buena evolución del Stelvio…

Por su parte, la anchura es de 1,84 metros y la altura de 1,6 metros. Con estas cotas calca las medidas de casi todos sus rivales premium pero eso sí, aporta un toque de elegancia y deportividad que no pueden igualar. En general el diseño del Tonale es reconocible como un Alfa Romeo a la legua. Es más es casi un clon del prototipo que debutó hace ya un par de años y que, para su desgracia, se filtró entero poco después.

En el frontal tenemos la clásica parrilla de Alfa flanqueada por ópticas Full LED Adaptative Matrix de diseño deportivo. La luz diurna está integrada y le sienta realmente bien. Además, sirve como pista para hacernos una idea de la que lucirán los renovados Stelevio y Giulia. Tampoco falta un paragolpes de líneas sencillas, que no carentes de personalidad, y unas entradas de aire que le dan un toque racing.

Si vamos al lateral vemos que apuesta por líneas sencillas y muy limpias. Destaca en el conjunto los pasos de rueda con protecciones plásticas o caída del techo. Tampoco faltarán llantas ligeras de entre 17 y 20 pulgadas que en algunos casos recuperan el diseño “telephone dial”. Aquí también se notará cómo los acabados Super, Ti y Veloce añaden toques específicos en los retrovisores o logos tras el paso de rueda.

En último término tenemos la zaga. Es una de las zonas con más personalidad y se ve porque la firma luminosa LED quiere acercarnos a los 159 y Brera. Además, y siguiendo la tendencia actual, las ópticas están unidas en el centro por una fina tira LED. Tampoco podemos obviar la forma de la luneta trasera, que recuerda a la que lucía el 8C Competizione. Por último, luce un paragolpes deportivo y sencillo.

Interior moderno, de corte deportivo y cargado de tecnología…

[embedded content]

De puertas adentro la imagen del Alfa Romeo Tonale da un salto al futuro y no sigue la línea de sus hermanos Giulia y Stelvio. Lo primero que llama la atención es la llegada de un cuadro de instrumentos digital configurable de 12,3 pulgadas. Por su parte, la pantalla táctil es de 10,25 pulgadas y cobra vida gracias al sistema Uconnect 5. Entre las mejoras permite actualizaciones OTA (Over-the-Air) o conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica.

En general las líneas de diseño son modernas y vistosas pero hay algo por lo que destaca. A pesar de los displays de gran tamaño, tiene controles para el climatizador analógicos. Están debajo de las salidas de ventilación del centro y parecen muy claros. Más abajo está el selector de modos de conducción y en la parte baja está la palanca para gestionar la transmisión. Por su parte, el volante incorpora el botón de arranque como en el Stelvio.

Para comprobar su calidad (que visualmente parece ser muy buena) como su habitabilidad habrá que esperar a verlo y probarlo. De lo que no hay dudas es de su seguridad pues incluirá asistentes como control de crucero adaptativo, la detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, alerta de ángulo muerto, detector de tráfico cruzado o la cámara de visión 360º. En opción hay un asistente de atascos que le da el nivel 2 de conducción autónoma.

Para ser el primer Alfa Romeo híbrido enchufable está muy bien…

[embedded content]

Con todo, lo importante del Alfa Romeo Tonale está bajo su piel. Sí, porque su gama mecánica nada tiene que ver con la que conocíamos. De entrada, hay un tren híbrido que aúna un bloque 1.5 litros turbo de la familia Global Small Engine y un motor eléctrico de 15 kW (20 CV) y 55 Nm. Como complemento cuenta con una red eléctrica de 48 voltios y una transmisión automática DCT de 7 velocidades.

Este motor, como ocurre en los Renegade y Compass e-Hybrid, se desdoblará en dos versiones. La de acceso ofrecerá 130 CV (Hybrid) y el más potente ofrecerá 160 CV (Hybrid VGT). Para el segundo caso el motor gasolina tendrá un turbo de geometría variable. Una de las ventajas es que el motor eléctrico, llamado P2, va en la transmisión y puede mover por sí solo al coche circulando así en modo eléctrico.

La versión más potente de la gama será el Tonale PHEV Q4. El bloque 1.3 MultiAir Turbo se alía a un motor eléctrico situado en el eje trasero. La potencia es de 275 CV y gracias a la batería de ion litio de 15,5 kWh de capacidad anuncia 60 kilómetros de autonomía. Este dato puede ser de hasta 80 kilómetros en ciudad. Por otra parte la carga es de 7,4 kW y anuncia un paso de 0 a 100 de 6,2 segundos.

Y muchos os preguntaréis ¿Habrá versión diésel? Pues sí, un 1.6 MultiJet con 130 CV y 320 Nm de par que está unido a una transmisión automática TCT de doble embrague con seis marchas. En este caso la tracción es al eje anterior y no puede montar tracción total ni como opción. Por ahora no sabemos qué versiones llegarán a cada país pero si quiere triunfar seguro que apuesta por todas.

¿Cuándo llegará al mercado el Alfa Romeo Tonale? ¿Será un éxito?

Si los planes de Alfa Romeo van según han previsto, el lanzamiento del nuevo Tonale tendrá lugar a partir del mes de abril. Será entonces cuando se podrá pedir en la red comercial de la marca para, un poco más tarde, recibir a las primeras unidades. Como curiosidad, la marca incluye un NFT (Non fungible token) asociado al coche que registra su información y puede ser actualizado al pasar por taller. Aunque si no lo quieres no te lo darán…

Con todo y una vez has visto y conoces los principales secretos del nuevo Alfa Romeo Tonale ¿Crees que será lo que necesita la marca o por el contrario no podrá hacer nada para salvarla?

Fuente – Alfa Romeo