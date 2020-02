AlphaTauri AT01: el Toro Rosso rebautizado

Ya está aquí el nuevo AlphaTauri AT01, el ex-Toro Rosso con esta nueva marca para patrocinar los nuevos productos de Red Bull. Este es el monoplaza que tendrán que conducir Gasly y Kvyat para la temporada de F1 2020. A simple vista lo que más llama la atención es el nuevo diseño con motivo de la nueva marca. La verdad es que la decoración se ve bastante atractiva, a falta de verla con luz natural en pista, ya que estas imágenes solo son unas simples imágenes renderizadas.

Según Franz Tost, el equipo aspira a estar en el Top5. El problema de esa predicción es que también aspiran otros equipos, y ninguno se ha quedado quieto en la evolución de su coche. No todos conseguirán entrar en el Top5, mucho menos si se tiene en cuenta que ya hay tres equipos, que salvo sorpresa mayúscula, van a estar 1º, 2º y 3º, como son Mercedes, Red Bull y Ferrari…

Falta también conocer cómo estará este año el motor Honda que los propulsará. Lo cierto es que dicen que han progresado, pero no sabemos cuánto lo ha hecho cada fabricante. El pasado año sorprendieron gratamente, y dejaron atrás incluso a Renault en el desarrollo, a pesar de que los de la firma gala del rombo lo niegan y dicen estar mejor. Hay que tener en cuenta que Honda y Renault son los que luchan por no estar en la última posición en cuanto a rendimiento, y ambas suelen mentir en las declaraciones para ocultar sus debilidades. Así que es mejor que hable la pista…

Zona frontal

El nuevo coche es una mezcla de varias soluciones vistas en otros monoplazas. En la imagen frontal se aprecian varias cosas con respecto al Toro Rosso de la temporada pasada. En el nuevo AlphaTuari AT01 se aprecia un ala delantera más radical que la que presentaron en 2019, aunque bien es cierto que a lo largo de la temporada la fueron evolucionando y este nuevo AT01 es el resultado de esa evolución, sin demasiados cambios en este sentido.

La suspensión sigue siendo bastante normal, sin nada sorprendente, al igual que los conductos de refrigeración de frenos. Aunque son más reducidos en tamaño que los de otros coches, esto tampoco quiere decir mucho. Así que en esta zona delantera no hay demasiado que destacar, prácticamente lo mismo del pasado año con nueva pintura.

Ni el morro ha cambiado mucho con respecto al que terminó la temporada pasada. La nariz sigue siendo convencional, con unos soportes del alerón casi iguales a los del pasado año y similares a los que usó McLaren MCL33 y que luego copiaron otros como Ferrari, etc.

El morro es más ancho que en otros diseños vistos este año, como el de Mercedes, Red Bull o McLaren. Su caída es igual que el pasado año, e incluso no se aprecia diferencia alguna en la ranura del S-Duct que hay sobre el morro. Así que… ¿dónde están los cambios para que pasen de donde estaban la temporada pasada al Top5?

Zona media

En la zona media se pueden apreciar más cambios que en la zona delantera. Por un lado tenemos los retrovisores con un perfil que los bordea por la zona superior y que permite reconducir el aire que choca contra ellos hacia la zona trasera de una mejor forma. La zona de los barge boards también tienen cambios evidentes, como ese ala que parece calcada a la que creó el malagueño Iván Roldán para el McLaren MCL34.

También hay cambios importantes en los perfiles que cuelgan de los sidepods o pontones, y también en los propios pontones. La complejidad de los perfiles aerodinámicos ha crecido, con un diseño similar al de Ferrari y que ya otros han copiado este año. Además de eso, las entradas de aire de los pontones se han reducido bastante con respectoa l pasado año, y se ha compactado esta zona media para ofrecer menos drag y dejar más espacio para el aire que circula a la zona trasera. No obstante, no son tan reducidas como las de su hermano mayor, el RB16.

La cubierta motor también deja ver algo que ya se aprecia en los propios pontones. Y es que aunque se hayan reducido, el empaquetado no es tan compacto como en el Red Bull. El AlphaTauri AT01 sigue siendo algo más voluminoso en toda esta zona media-trasera. No solo eso, en la zona alta, justo tras el airbox, ha crecido en volumen, dejando menos aleta de tiburón que el año pasado.

Antes de finalizar la zona media me gustaría también hablar del citado airbox. La forma es similar, al igual que el tamaño del pasado año. Parece que dentro, los conductos de fibra que dividen el flujo que entra de aire entre la estructura de impacto de esta zona son también iguales…

Zona trasera

Es curioso que tanto McLaren como AlphaTauari hayan mostrado fotos de sus difusores cuando normalmente ningún equipo lo hace. Siempre es una zona muy reservada que no muestran, a pesar de que en los tests ya circulan muchas imágenes de los difusores de cada coche de todos los fotógrafos con teleobjetivos que están por la pista. Dudo si es realmente el difusor que van a usar esta temporada, o si el render está modificado, tanto en el caso de AlphaTauri AT01 como en el caso del McLaren MCL35.

En cuanto al ala trasera, no se parece demasiado a la que presentaron al principio de la temporada pasada, pero sí al a que terminó 2019 en el Toro Rosso. El plano principal del ala tiene la misma curva central y el flap del DRS la hendidura en forma de V en el centro como es típico en muchos monoplazas. Sus endplates también son similares a los del pasado año, y bastante simples con respecto a otros diseños vistos que han aumentado la complejidad y los labrados aerodinámicos en esta zona.

Sigue habiendo un solo pilar central de soporte en el ala trasera, con un diseño similar al visto al del pasado año, aunque me recuerda también un poco al de Red Bull, que tenía una solución similar. Pero me da la sensación por algunos detalles que a este render le faltan algunos detalles…

La suspensión trasera también parece de geometría y forma de los brazos igual a la del pasado año. En cambio el cut-out de la tapa motor en su zona trasera parece similar al estilo de Red Bull. Teniendo en cuenta que tienen el mismo motor no es de extrañar que algunas cosas sean idénticas o iguales y compartan algunas cosas entre ambos equipos.

Recuerda que tanto Haas, con Ferrari, como Toro Rosso / AlphaTauri, con Red Bull, se están beneficiando del reglamento que les permite comprar partes para no tenerlas que fabricar desde cero (dirección, caja de cambios, suspensiones,…). Por eso, algunas partes del AlphaTauri AT01 vienen directamente del Red Bull, lo que supone una clara ventaja. Ya se quejaron de este el pasado año varios equipos como Renault y Williams. Y esto parece que evolucionará en el futuro inmediato de la F1 para las piezas open-source o las estándar para todos de las que ya hablé… Es decir, la centralita electrónica de McLaren Electronics no será lo único común que tengan los monoplazas del futuro.

Conclusión

Me faltan ver varios coches para tener todo algo más claro. Por ejemplo, ver el Renault RS20 al completo y no esas ridículas imágenes que mostraron en la supuesta presentación en las que no se podía ver casi nada. Ya han pedido disculpas desde el equipo francés, pero habrá que esperar a los tests de pretemporada. Cuando estén todos espero hacer una especie de porra y colocar cómo creo que va a quedar cada coche en cuanto a rendimiento para la F1 2020, y me gustaría también contar con tus comentarios y feedback sobre lo que opinas de dicha porra.

Digo esto porque dudo de que estén en ese Top5 que dicen. Creo que va a estar complicado. Ferrari, Mercedes y Red Bull, por muy mal que lo hagan estarán delante, y eso ya son unos puestos que no ocuparán, a los que hay que agregarle tal vez a McLaren, posiblemente a Renault, y quien sabe si alguno de los que falta por confirmar también puede dar la sorpresa. Alfa Romeo Sauber sorprendió el pasado año en algunas carreras, aunque se desinflaron, falta ver si Haas y ellos pueden también estar arriba compitiendo por la zona media.

Y aunque a su favor tienen las piezas de Red Bull que tienen en su coche y que les ayudarán a tener un impulso adelante, pero veo que el coche no tiene nada demasiado llamativo, es muy parecido a lo que ya había el pasado año. Solo destaca esa zona media, ya que en los pontones sí que hay cambios muy interesantes, pero también los hemos visto en otros monoplazas presentados hasta el momento. Ese es el problema para avanzar en F1, que tú mejoras, pero los demás también… Para adelantar a tus competidores debes esperar a que ellos fallen o hacer un trabajo extremadamente bueno con el desarrollo (que no es ni fácil ni barato).