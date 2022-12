Alpine: Detalles técnicos de su primer SUV eléctrico ven la luz…

Renault Group ha dividido su estructura para agilizar sus movimientos. La empresa que más peso tendrá es la centrada en el desarrollo de sus futuros vehículos eléctricos. Y en ella Alpine tomará gran protagonismo y la razón es sencilla: será su enseña premium. Hoy día ya lo es, pero las ventas del A110 no son gran cosa y sus rivales son lo suficientemente duros como para superarlos con un chasquido de dedos. De ahí su renovada gama EV.

Uno de los modelos que más atenciones tendrá será el Alpine Crossover EV que está en desarrollo. Y aunque muchos puristas afirman que es una herejía, lo mismo se dijo del Porsche Cayenne y ahí está. Pues bien, los ingenieros aún trabajan en él, pero como ha pasado con el R5 ya se han filtrado algunos datos técnicos. El reguero de rumores es muy amplio, pero hay algunos que son fundados y a buen seguro te gustará conocerlos. Ojo…

El Alpine GT crossover eléctrico tendrá tracción total y utilizará la plataforma CMF-EV del Nissan Ariya…

Lo primero que has de saber es que el nuevo SUV eléctrico de Alpine usará una plataforma ya conocida. Y no es otra que la CMF-EV que la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi han desarrollado para sus eléctricos. De hecho ya está en uso, pues es la misma sobre la que se asienta el Nissan Ariya. No obstante, entre el modelo nipón y el de la casa de Dieppe habrá una gran diferencia: la puesta a punto. Esa será la carta de presentación del galo…

Mientras el Ariya será un SUV confortable y dispuesto para mimar a los pasajeros, el de Alpine será más dinámico. Y aunque mezclar deportividad con una carrocería SUV y el peso de la batería no casan, a buen seguro que la puesta a punto es más incisiva. De hecho, Robert Bonetto, uno de los responsables del proyecto, ha declarado a los compañeros de L´argus algunos detalles del trabajo que están llevando a cabo. Al parecer…

«Se ha trabajado mucho en las conexiones a tierra y el chasis, mientras que el motor eléctrico es específico y brindará un alto nivel de rendimiento. El objetivo es recuperar la agilidad del A110 gracias a la vectorización de par que permitirá borrar el sentimiento de masas y evitar sensaciones artificiales»

Si analizamos estas palabras podemos entender que el SUV de Alpine tendrá un motor eléctrico propio que no usará ningún otro modelo de Renault. Además, tendrá tracción total y sistema de vectorización de par para así mejorar la motricidad. Por ahora la potencia de este tren eléctrico es desconocida pero no su batería pues parece ser que tendrá unos 90 kWh de capacidad. Es más parece que se montará en la gigafábrica de Verkor (Dunkerque).

Para terminar, Bonetto ha indicado que más adelante podría llegar una versión con tracción a un solo eje. Con todo, el proyecto DZ110 podría terminar llamándose GT X-Over y tener un precio de partida en torno a los 70 mil euros, aunque de aquí a su lanzamiento aún podrían pasar muchas cosas. Ya veremos…

Fuente – L´argus