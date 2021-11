Anticongelante para el coche: qué tipos hay y cuáles se pueden mezclar

Existen varios tipos de anticongelante según si son orgánicos o inorgánicos, según su color y según su concentración. A lo que hay que sumar los diferentes anticongelantes G12, G12+, G12+, G13 y el viejo G11. Te contamos todo sobre ellos y si se pueden mezclar o no.

Tipos de anticongelante: orgánico e inorgánico

La primera tipología de anticongelantes es según su composición. Sus funciones son las mismas, pero son líquidos muy diferentes tanto por sus componentes como por sus capacidades:

Anticongelante Orgánico : También se llama Organic Accid Tecnology (OAT). Tiene más durabilidad, puede tener un punto de congelación más bajo en las versiones más concentradas (50%), tiene mejor protección de algunos materiales de vehículos modernos y el más ecológico.

: También se llama Organic Accid Tecnology (OAT). Tiene más durabilidad, puede tener un punto de congelación más bajo en las versiones más concentradas (50%), tiene mejor protección de algunos materiales de vehículos modernos y el más ecológico. Anticongelante inorgánico : también llamado Inorganic Accid Tecnology (IAT). Dura menos, sus versiones más concentradas no llegan a un punto de congelación tan bajo como el orgánico, su anticorrosivo es más propio de vehículos antiguos y el menos ecológico

: también llamado Inorganic Accid Tecnology (IAT). Dura menos, sus versiones más concentradas no llegan a un punto de congelación tan bajo como el orgánico, su anticorrosivo es más propio de vehículos antiguos y el menos ecológico Anticongelante híbrido: o de Hybrid Organic Accid Tecnology (HOAT). Tienen unas propiedades de durabilidad, protección y resistencia a la congelación similares a los orgánicos. Se usan en algunos motores europeos y estadounidenses.

¿Mezclar anticongelante orgánico e inorgánico?

No debes mezclar un anticongelante orgánico con un inorgánico o un híbrido. La base de la mayoría de los anticongelantes orgánicos e inorgánicos es la misma, el etilenglicol, pero sus componentes anticorrosivos son incompatibles. Incluso pueden reaccionar entre sí anulando sus propiedades y causando problemas en el sistema de refrigeración.

Esto se debe a que están pensados para proteger diferentes materiales de la corrosión galvánica. Si hay diferentes metales tocándose dentro de un mismo líquido conductor, el intercambio de electrones crearán una oxidación que los deteriora. No es una norma absoluta, pero los anticongelantes orgánicos protegen los metales usados en los motores modernos y los inorgánicos protegen los de los motores antiguos.

Artículo relacionado: Anticongelante para nuestro coche

Anticongelante amarillo, azul, verde, rosa…

Con los colores, no hay consenso entre las marcas. Unas los usan para diferenciar el nivel de concentración, otras si son orgánicos o inorgánicos y otras para el tipo de vehículo.

Por ejemplo, el Motul orgánico Rosa y el Motul orgánico Amarillo tienen la misma concentración del 50% y resistencia a las temperaturas idénticas: de -35º a 145º. Sin embargo, el primero está indicado para coches y vehículos de transporte, mientras que el segundo además es válido para motocicletas.

En el caso de los anticongelantes de Repsol, los colores se usan de forma diferente: el Repsol de 30% Amarillo y el Repsol de 50% Rosa son orgánicos. El Repsol Verde y el Repsol Azul son inorgánicos.

¿Mezclar anticongelantes de diferentes marcas?

Si ya le has puesto un anticongelante de una marca, es mejor que sigas usando la misma. No es recomendable mezclar marcas diferentes si no se tiene muy claro si llevan exactamente los mismos componentes. Lo que no te dará problemas es usar diferentes concentraciones del mismo anticongelante. Mezclar uno del 30% con uno del 50% a partes iguales, dará como resultado uno del 40%, pero al ser del mismo fabricante y tipo no causará problemas.

Excepción: Si el anticongelante es un G11, G12, G13, puedes mezclar diferentes marcas sin problemas. Solo asegúrate de que son el mismo: G12 con G12, G13 con G13, etc. Solo se pueden mezclar diferentes tipos según te explicamos más abajo.

¿Mezclar anticongelantes de diferentes colores?

Se pueden mezclar anticongelantes de diferentes colores siempre que sean del mismo tipo. Es decir, si el color solo indica la concentración de anticongelante no habrá problemas. Si el color de la marca que tengas en mente indica que es inorgánico, mientras que tu necesitas orgánico no los debes mezclar. Tampoco será recomendable mezclar anticongelantes de diferentes colores que indiquen que son para diferentes vehículos.

Anticongelante G12, G12+, G12++, G13 y el viejo G11

Estos anticongelantes son de tipo orgánico y son los usados por algunas marcas. Se trata de unos líquidos con unas propiedades de protección de materiales concretas. Por lo que si tu coche indica que tiene que llevar este tipo de líquido es mejor que no uses otro. Si ese es tu caso, no tendrás problemas para saberlo porque los fabricantes se preocupan de ponerlo en el vaso de expansión. Un lugar visible siempre que se vaya a revisar el nivel o a cambiar el anticongelante.

Se trata de unos anticongelantes que han ido evolucionando a lo largo de los años. El G11 era un anticongelante que se empezó a usar en 1994, el G12 y el G12+ en 1996, el G12++ en 2005 y el G13 en 2008. Aunque sean del mismo tipo orgánico es mejor no mezclarlo entre sí, si no se sabe cuáles son compatibles. En el siguiente apartado hablamos sobre ello.

¿Se pueden mezclar G11, G12, G12+, G12++ y G13?

Los anticongelantes G11, G12, G12+, G12++ y G13 pueden mezclarse algunos sí y otros no. Aunque sean evoluciones unos de otros, no tienen los mismos componentes, así que pueden deteriorarse al mezclarlos o, como mínimo, perder propiedades anticorrosivas. En la siguiente tabla puedes ver cuáles se pueden mezclar:

G11 G12 G12+ G12++ G13 G11 G12 G12+ G12++ G13 G11 Sí No * * * G12 No Sí * * * G12+ * * Sí * * G12++ * * * Sí Sí G13 * * * Sí Sí

*: Pierde propiedades anticorrosión

Tipos de anticongelante según concentración

Cuanta más concentración tiene el anticongelante, más bajas son las temperaturas que aguanta sin congelarse. Sin embargo, lo que no todo el mundo tiene en cuenta es que una concentración mayor también le permite soportar temperaturas más altas sin hervir. Las concentraciones más frecuentes son:

10% : soporta temperaturas de hasta -4ºC

: soporta temperaturas de hasta -4ºC 20% : soporta temperaturas de hasta -9ºC

: soporta temperaturas de hasta -9ºC 30% : soporta hasta temperaturas de entre -16ºC y 18ºC

: soporta hasta temperaturas de entre -16ºC y 18ºC 50% : soporta hasta temperaturas de entre -35ºC y -37ºC

: soporta hasta temperaturas de entre -35ºC y -37ºC Puro: está diseñado para mezclarse con agua en una concentración del 50% o menos, según las necesidades.

Las temperaturas máximas que soportan sin hervir dependen también de otros aditivos, por lo que varían mucho entre marcas. Por ejemplo: el Motul orgánico del 50% aguanta hasta 145ºC según el fabricante, sin embargo el de Tamar aguanta hasta 132ºC con la misma concentración.

¿Mezclar anticongelantes de diferentes concentraciones?

Se puede hacer sin problema. Solo debes tener en cuenta que el resultado será un anticongelante con propiedades intermedias en función de cómo los mezcles. Por ejemplo: mezclar a partes iguales un anticongelante del 10% con uno del 50%, dará uno del 30%.

¿Mezclar agua y anticongelante?

El anticongelante es un producto que muchas veces se vende concentrado para que sea el cliente el que lo mezcle con agua en la concentración que necesite. Sin embargo, esta operación debe hacerse con agua destilada o desmineralizada, para evitar sedimentos que se queden en los circuitos del sistema de refrigeración. Teniendo en cuenta esto, puedes usar este tipo de aguas para rellenar hasta que esté en el nivel adecuado para tu coche.

Dicho esto, ten en cuenta que si diluyes más tu anticongelante no solo estarás reduciendo su capacidad de aguantar el frío y el calor, sino que estará perdiendo propiedades anticorrosión. Algo no muy recomendable para tu coche. Hazlo solo en caso de emergencia y en cuanto puedas cambia todo el líquido por uno nuevo con la concentración adecuada. Cuando lo hagas, no olvides purgar el sistema.

Imágenes 2, 4, 5, 6 y 7 – Mike Mozart, Anthony Easton, ms.akr, zhouxuan12345678, Júlia Moésia