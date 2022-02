¡Apunta el día!: El Volkswagen ID Buzz ya tiene fecha oficial para debutar

Hay modelos míticos que, por mucho que pase el tiempo, no encuentran réplica ni en su propia marca. Volkswagen sabe lo que es «sudar tinta» en lo que respecta a la resurrección de modelos icónicos. Con el Beetle se dieron «la leche padre» al no ser capaces de captar la esencia del original y trasladarlo a los clientes. Sin embargo, parece que no tiran la toalla y ahora ha tocado el turno al omnipresente Bulli. ¿Te acuerdas de él y su legado? Pues está de vuelta…

Sí, pero no como hubiera gustado a los más puristas y apasionados de este modelo. Lo hará como eléctrico de diseño atrevido y nivel tecnológico elevado. Lo conoces de sobra, pues se trata del Volkswagen ID Buzz del que llevamos hablando ya varios años. En este caso la firma bávara vuelve para, además de publicar nuevas imágenes, anunciar el día que tendrá lugar su debut oficial. ¡Por fin! Pues se estaba haciendo más bien larga la espera para conocerlo.

El Volkswagen ID Buzz debutará, si todo va bien, el próximo día 9 de marzo…

A lo largo de todo el tiempo que ha durado el desarrollo del Volkswagen ID Buzz los rumores han sido varios. El más recurrente tenía que ver con el diseño definitivo que luciría esta resurrección en clave moderna y eléctrica. A muchos no gustaba la respuesta pero todos la sabíamos: la casa se ha inspirado en los trazos básicos de Bulli y los ha traído a la actualidad, aunque no con toda exactitud. Y así ha sido, no hay más que ver el aire de familia…

Aunque en las fotos el ID Buzz esta «lleno de camuflaje» se ve claramente que es una versión «furgonetera» del ID.3. No hay más que echar un ojo a sus ópticas o a cómo adopta líneas de estilo suaves y sencillas. Las ópticas Full LED de la zaga son más finas, aunque también se parecen. Con todo, estamos ante un vehículo que debe ser práctico y pasional a partes iguales y esa parte de pasión se refleja en el capó frontal o el gran logo de Volkswagen.

Del interior no hay fotos pero hace días pudimos comprobar que seguirá la estela de su hermano menor aunque en este caso estrenará inserciones y molduras propias, como por ejemplo en madera. El «do de pecho» está en que su habitabilidad y modularidad serán de récord gracias a sus dos carrocerías. Por una parte estará el ID Buzz con 5 plazas y el ID Cargo sin plazas destinado al transporte de mercancías: una furgoneta de trabajo eléctrica…

¿Cuándo debuta el ID Buzz…?

Con todo, te estarás preguntando ¿Y cuándo debuta el Volkswagen ID Buzz? Pues paciencia, porque si todo va según han previsto, lo hará el 9 de marzo. Respecto a su técnica, es un clon de ID.3 por lo que está desarrollado sobre la base MEB y llegará con un tren motriz eléctrico de 150 kW (204 CV) de potencia asociado a una batería de 77 kWh. Todo ello para mover una carrocería de 4,71 metros de longitud. Para más secretos, no perdáis la fecha oficial.

Fuente – Volkswagen