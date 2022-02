Atentos, ¿Y si la nueva Volkswagen Amarok se pareciera a estos renders?

Las ganas que hay por conocer a la nueva Volkswagen Amarok son muchas. El pick up de la casa bávara llegó hace ya más de una década con ganas de arrasar y comerse el mundo. Con todo, el mercado no reaccionó como la marca esperaba y sus números nunca han sido tan buenos como se merecía. Sobre todo porque, aunque un pelín caro, ofrecía una gran calidad y además estaba por encima de muchos rivales. Quizá le falló que no había tradición…

Pero esa tradición parece que se impondrá con la segunda generación. Como bien sabéis está basada en la Ranger de Ford y una vez presentado el modelo yanqui, retrasar el debut del bávaro es tontería. De ahí que estemos asistiendo a la publicación de nuevo material gráfico en forma de bocetos. Una vez han visto la luz también llegan los renders que quieren ayudar a que nos hagamos una pista de su diseño. En esta ocasión le toca al frontal…

El Volkswagen Amarok mezclará el diseño de la nueva Ranger con el de la firma bávara…

Y a la zaga. Sí, porque Kolesa quiere que veamos al nuevo Volkswagen Amarok en estos dos planos. Este medio es el que ha sacado a la luz estas recreaciones gráficas y, para ser honestos, parece que con mucha certeza. La zona en la que quizá ha podido «patinar» algo es en el frontal, aunque a estas alturas del partido podríamos esperarnos todo. Esto es así, porque el Amarok del render luce unas ópticas que no casan con el código estético de la casa bávara.

Por su parte, la parrilla, el diseño del paragolpes anterior y los elementos auxiliares como el cabrestante son fieles a los que luce el anterior boceto. Si pasamos a la vista lateral descubrimos que la Amarok y la Ranger comparten más piezas y planos de los que podríamos haber pensado en un primer momento. Esto es así porque en su producción mandan las economías de escala y estas se alcanzan simplificando y estandarizando procesos y piezas.

En última instancia está la zaga. No sabemos si Kolesa tiene información de primera mano, pero siguiendo el boceto del otro día ha sacado sin problema su diseño. Y aquí ocurre como en el lateral: es casi un calco del Ranger. En lo único que no se parecerán uno y otro modelo es en el logo central y la denominación impresa en letras sobre la chapa del portón. Las ópticas Full LED aporta un toque moderno y el discreto paragolpes redondean el conjunto.

Con todo la cuestión es sencilla ¿Te gustaría que el nuevo Volkswagen Amarok se pareciera al de estos renders? Si el equipo de diseño de la marca ha creado este diseño debemos aplaudirles, porque han arriesgado con él. En cambio, si han ido sobre seguro, quizá esta segunda generación corra la misma suerte de la primera…

Fuente – Kolesa