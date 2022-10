Aurus Komendant: La copia rusa «barata» del Rolls Royce Cullinan

A estas alturas todo el mundo sabe que Vladimir Putin es uno de los mayores megalómanos del mundo. Si vamos al Diccionario de la lengua española sabremos qué es: “Persona que padece de manía o delirios de grandeza”. Y con sus últimas “andanzas” está demostrando que es de los que “muere matando”. Disquisiciones políticas y de sus crímenes de guerra al margen, también tiene visión empresarial. Aunque sea a costa de copiar a los que “él odia…”

Sí, porque hace tiempo mandó crear la marca de coches Aurus y desarrollar una gama de modelos con los que poder competir contra sus rivales premium europeos. Con el Senat demostraron que Rolls Royce es el espejo en el que se miran (y copian) y ahora vuelven a repetir patrón con el Aurus Komendant. Es el primer SUV que la marca crea y como se suele decir “lo que pides por internet y lo que te llega”. Vamos, clavado al Rolls Royce Cullinan.

Si el Aurus Komendant no es una COPIA del Rolls Royce Cullinan que “venga Dios y lo vea”…

Quizá puedes pensar que tenemos manía al Aurus Komendant por ser la creación de un criminal de guerra pero no. Las razones para son otras y las hemos dicho: es una copia del Cullinan. Y lo más triste es que en la marca no lo reconocerán pero no hay más que ver el diseño frontal. Y no es lo único, la línea lateral con las llantas y los pasos de rueda o, más fácil, la línea de chapa-cristal…

En la zaga ocurre lo mismo, por lo que no es necesario entrar en detalles. Respecto a su técnica sí hay algo más que decir pues se basa en la plataforma modular unificada (UMP). Gracias a ella su longitud exterior es de 5,38 metros por 2 metros de ancho y 1,82 metros de alto por una batalla de 3,1 metros. También en estas cotas se marca un “pleno” pues es casi del mismo tamaño aunque menor que el Senat.

Artículo relacionado: Aurus Arsenal, el nuevo y lujoso monovolumen de Vladimir Putin

De puertas adentro el Aurus Komendant luce un diseño y lujo superlativos. La diferencia está en que se acerca al Senat por detalles. Puede tener cuatro o cinco plazas y en las versiones más “exclusivas” no faltarán cuero y madera así como gadgets como mesas extraíbles o un climatizador cuatrizona. Amén de que el pasaje trasero tendrá pantallas o un conjunto de sistemas de seguridad (ADAS).

Respecto a su tren motriz, se encomienda a un sistema híbrido 4.4 V8 biturbo + electrico de 598 CV y 880 Nm. El motor eléctrico va en la transmisión automática de 9 velocidades y la batería de ion litio tiene una capacidad de 16 Ah. Sus prestaciones, a pesar de que pesa 3.235 kilos, son buenas con un paso de 0 a 100 km/h de 6,5 segundos y tendrá una velocidad punta de 220 km/h.

¿Cuándo llegará al mercado el Komendant?

Según hemos podido saber, su producción arrancará en la fábrica de Yelabuga a inicio de 2023. Al parecer la producción anual anunciada será de 5 mil unidades y el Ministerio de Industria y Comercio ruso se ha apresurado a indicar que el 70% de los proveedores de componentes son del país. Quizá sea para dar garantías de que el bloqueo económico de todo el mundo a Rusia no les afectará. Aunque probablemente se retrasará, mucho…

Por último toca hablar de su precio… Según dicen el Aurus Komendant “básico” arranca en los 33.700.000 millones de rublos o lo que es lo mismo, unos 570.946,44 euros. De hecho, se enorgullecen de indicar que aún es más barato que el Senat que comercializan por 38.835.000 millones de rublos (657.943,77 euros). Vamos, que hay que estar igual de “tarado” que Putin para comprar un coche “premium” que no tiene capacidad de representación…

Fuente – Aurus