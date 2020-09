Batería y alternador, vamos a comprobarlos

Seguro que en más de una ocasión os gustaría comprobar el estado de la batería del coche y saber si el alternador carga correctamente para no quedarnos tirados. Y es que, cuando el coche no arranca, siempre pensamos en que el problema viene del mismo sitio, de la batería. Más aún cuando hace algunos años que la hemos cambiado. Reconozcámoslo, a todos nos sienta realmente mal salir de casa, subirnos al coche y no poder arrancarlo.

Pero antes de afirmar que “nos hemos quedado sin batería”, hay que hacer unas comprobaciones. Podemos estar casi seguros, pero ojo, también podemos llevarnos una sorpresa. Puede que la batería se haya descargado pero, ¿y si el problema viene del alternador o de cualquier otro sistema eléctrico? En este artículo te explicamos cómo comprobar el estado de la batería y si el alternador hace su trabajo correctamente.

Vídeo explicativo paso a paso

En este vídeo vas a poder ver cómo comprobar si la batería de tu coche está en mal estado o todavía se puede aprovechar. Además, también te hablamos de cómo comprobar si el alternador la carga adecuadamente. No serías no el primero ni el último, que cambia la batería cuando el problema estaba en otra parte.

[embedded content]

Cómo saber si la batería del coche está gastada: síntomas

Antes de que de un día para otro no nos arranque, la batería de 12 voltios del coche suele dar algunos síntomas de que está gastada. No está agotada del todo, pero se puede apreciar un desfallecimiento. El principal síntoma es que tarda algún segundo que otro más en arrancar el motor térmico, pudiéndose apreciar también una velocidad algo inferior al mover el motor de arranque.

Por otro lado, y aunque depende de cada modelo, se puede notar que durante el arranque las luces del cuadro de instrumentos tienen cambios de intensidad. Eso significa que la batería está muy, muy justita de carga. Igualmente, en algunos coches se notan movimientos extraños en las agujas de velocidad y cuentarrevoluciones.

Estos son algunos síntomas claros, pero el lado negativo es que en los coches más modernos no se pronuncian tanto. Sobre todo en los coches diésel y de alta cilindrada. Un día coges el coche por la mañana y a simple vista arranca con total normalidad. Al día siguiente, y sin que hayamos dejado algún consumidor encendido por error, prácticamente no tiene fuerza ni para mover de forma lenta el motor de arranque.

Rápida comprobación visual a la batería

La primera comprobación de batería que debemos hacer es visual. Utilizando unos guantes apropiados y evitando siempre el contacto de la batería del coche con la ropa o la propia piel, echamos un vistazo. Sobre todo hay que comprobar que los bornes no estén sulfatados y asegurarnos de que no pierda ácido por ninguna parte. Obviamente, tampoco debe presentar golpes o deformaciones.

Comprobar carga de la batería con multímetro

El siguiente paso es comprobar la carga de la batería. En los talleres suelen tener unas máquinas bastante precisas para comprobar si la batería está sana, si necesita una carga lenta o si directamente hay que cambiarla.

Voltaje de la batería del coche en reposo

Los particulares no tenemos este aparato, pero es factible que sí tengamos un multímetro. Este aparato también se conoce como polímetro o tester. No es una medida tan fiable, sinceramente, pero sí puede servirnos para hacernos una buena idea de su estado.

Con la ayuda del polímetro -en función voltímetro– mediremos la tensión de la propia batería, siempre con la llave quitada del contacto, ya que los diversos consumidores de corriente alterarían la medición. El voltaje mínimo de la batería no debe estar por debajo de los 12,7 V. Si se encuentra por debajo de ese valor, lo más probable es que tengamos que sustituirla por una nueva.

A ser posible, esta medición no debe hacerse después de realizar un arranque. Es decir, no importa que el coche haya estado en funcionamiento durante unos kilómetros, pero no debe realizarse poco después de haber forzado un arranque.

Comprobación del alternador con un polímetro

Ya que estamos, también podemos comprobar el alternador de nuestro coche para saber si carga la batería en perfectas condiciones. Arrancamos el motor y dejamos el coche unos minutos a ralentí y volvemos a comprobar la tensión. En caso de que no sea capaz de cargar bien la batería, ésta volvería a estropearse de nuevo al poco tiempo de cambiarla.

Para hacer esta comprobación debemos encender nuestro coche y comprobar de nuevo el voltaje con el motor al ralentí y algún consumidor de corriente eléctrica encendido, por ejemplo las luces. En este caso, el polímetro debe marcar entre 13,5 v y 14,5 v aproximadamente. Si el polímetro marca menos de este valor, significa que el alternador no es capaz de cargar la batería, por lo que es necesario revisarlo y sustituirlo si hace falta por uno nuevo. Si con el motor al ralentí medimos más de 15 voltios entre bornes posiblemente el alternador tampoco esté funcionando bien. Es probable que el regulador del alternador se haya estropeado.

De todos modos, cuando la batería no está recibiendo carga por parte del alternador se enciende un testigo rojo con el símbolo de la batería en el cuadro de instrumentos.

La tensión de la batería debe ser constante aún con las luces encendidas y acelerando el coche a unas 3.000 rpm. En caso de que la tensión oscile mucho y no sea constante, el problema lo podemos tener localizado igualmente en el regulador de tensión del alternador. En este caso también debemos revisar el alternador y sustituirlo en caso necesario.

¿Y si el problema no está en la batería?

También puedes usar el multímetro para comprobar si el problema está en el sistema eléctrico del coche. En ocasiones, una batería se descarga antes de tiempo porque el vehículo tiene consumos eléctricos anómalos cuando está estacionado. Esto puede ocurrir por componentes y equipamientos deteriorados o mal instalados. En el siguiente vídeo puedes ver cómo se comprueban fácilmente con un multímetro:

[embedded content]

Comprobar amperios de la batería del coche

Muchas personas cometen el error de intentar medir amperios con un multímetro. Hay que tener en cuenta que en la fase de arranque, la intensidad es muy alta. Por tanto, lo más probable es que esa intensidad funda el fusible de nuestro polímetro, dejándolo inoperativo. No es un aparato pensado para medir intensidades tan altas. A nivel particular, lo mejor es no comprobar los amperios, sino los voltios.