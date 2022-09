Bentley Batur Convertible: Ojalá existiera y su diseño fuera así…

El Bentley Batur by Mulliner es una de las últimas creaciones de la casa de Crewe. Cuando supimos que su equipo de ingenieros trabajaba en un Gran Turismo nos llevamos una gran alegría. Pero más aún cuando dijeron a todo el mundo que en su proceso de creación y diseño participaría Mulliner. Quizá no lo sabías, o igual este dato no te sonaba, pero es uno de los carroceros más antiguos de cuantos hay, en activo, en el sector del automóvil…

Por tanto, estando de por medio el apellido Mulliner, la creación de Bentley tendría un estatus muy elevado. Y tanto, pues tal como anunció la casa inglesa, su producción se limita a 18 unidades que ya se han agotado. Pero no es el único dato importante: su estética servirá de base para la futura gama eléctrica de Bentley. Pues bien, ahora nos toca el turno de imaginar cómo sería un hipotético Bentley Batur Convertible. Y este render es la solución…

Este Bentley Batur Convertible jamás estará a la venta, no es más que un render…

El encargado de darle forma ha sido X-Tomi Design y para ello ha tomado como base una de las fotos que ha publicado Bentley. De ahí que el proceso para comparar la creación apócrifa y la original sea sencillo ya que se ha limitado a retocar ciertos elementos de su fisonomía. El más evidente es la retirada del techo, convirtiendo al Batur en un Convertible de alto nivel. Todo ello partiendo desde el pilar «A» hasta el «C» y con gran acierto…

Sí, porque aunque su línea aúna con maestría trazos clásicos con otros modernos, había quien decía que el resultado no era todo lo orgánico que le gustaría. Es más, apuntaban a que la ejecución del pilar «C» no estaba bien, o al menos a la altura del resto del conjunto. Por su parte, el resto de elementos de diseño del Batur coupé no sufren cambio alguno, destacando por su nueva, y prominente parrilla, y las ópticas Full LED de estilo rasgado.

Como hemos dicho antes, la probabilidad de que Bentley fabrique el Batur Convertible es prácticamente nula. No en vano, al tratarse de una creación de Mulliner igual algún cliente, adinerado, les pide que «decapiten» un Batur coupé para dar rienda a sus sueños. En todo caso, como será la base de los futuros eléctricos de Crewe igual se produce el milagro y sirve de base para el futuro Continental GT Convertible en versión de batería…

Fuente – X-Tomi Design by Facebook