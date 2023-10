Bentley Bentayga: Más calidad y tecnología para la versión MY24

El Bentley Bentayga ha sido un auténtico acierto. Cuando la marca de Derby anunció que incursionaría en el segmento de los SUV´s muchos de sus fieles se revelaron ante lo que decían era «ir contra la esencia de la marca». La evolución que ha tenido este modelo no solo ha sido muy positiva, también se ha situado como el que más tirón tiene en la marca inglesa . Tanto es así, que cada vez que pueden lanzar al mercado alguna serie especial inédita.

Teniendo en cuenta que Bentley quiere mantener sus ventas, no es nada extraño que hayan decidido actualizar al Bentayga de cara al próximo año 2024. Aún así, no esperes grandes cambios ya que estamos ante un modelo que gusta mucho a los clientes y por tanto, no quieren que pierda su esencia. En este caso, la evolución es más sutil y centrada en mejorar aquellos aspectos que no «terminaban de cuajar». Con todo, si te gusta y quieres tener uno, ojo…

El Bentley Bentayga MY24 no cambia su apariencia pero sí agrega sutiles mejoras de estilo…

Como ya hemos indicado, la estética exterior e interior del Bentley Bentayga no cambia. Se mantienen las líneas de diseño básicas del modelo que conocemos tras el restyling que recibió en el pasado año 2020. No obstante a los responsables del modelo se les ha dado luz verde para que modifiquen apartados como la paleta de colores o el diseño de las llantas de aleación. Ahora se pueden elegir hasta 112 tonos y las llantas llegan a las 21 pulgadas…

Pero es de puertas adentro donde encontramos el mayor número de cambios. En primer lugar, porque ya se puede montar en la carrocería de batalla corta los asientos traseros individuales. Estos cuentan con ajustes de tipo eléctrico y un medidor de la temperatura y humedad corporal que ajusta el climatizador cada 25 milisegundos. Y hay más pues, aunque bajo pedido, estos asientos y opciones de climatización ya están disponibles en toda la gama.