Bertone anuncia su regreso con este misterioso superdeportivo…

Bertone es uno de los nombres más reconocidos y reputados en el sector del automóvil. Nación en año 1912 y desde entonces han “parido” una larga lista de modelos inconfundibles e inolvidables. Sin embargo en 2014 se despidió de nosotros para siempre pues sus por entonces dueños la llevaron a la quiebra. Ahora quiere volver y su plan para ello está en marcha. De hecho, sus actuales propietarios ya trabajan para dar forma a su hoja de ruta…

Si todo va según han previsto, quieren que esta vuelta se ejecute con un nuevo superdeportivo del que no han dado dato alguno. Sí, porque si vamos a la web oficial que han publicado no leeremos nada de que un modelo así esté en camino. Sin embargo, sí hay un vídeo teaser y una serie de imágenes que sí apuntan en esta dirección. Y el cerebro detrás de todo este plan no es otro que los de Mauro y Jean-Franck Ricci. ¿No te suenan? Pues toma nota…

Por ahora no hay fecha oficial para el debut de este nuevo modelo de Bertone… pero están trabajando en ello…

Los hermanos Ricci, que tienen dilatada experiencia en el sector, aún guardan muchos secretos. Esto es necesario porque para dar entidad a un proyecto como este supone crear expectativa y con su proceder lo están logrando. ¿No crees? La prueba de que juegan al despiste la tenemos en el material gráfico que hay en la web que hemos mencionado. No obstante, las imágenes teasers liberadas por Bertone no muestran mucho…

Pero sí lo justo como para llamar nuestra atención y la de medio mundo. En teoría, para curarnos en salud, estamos ante un superdeportivo que parece ubicar su motor en posición central. Dar alguna pista sobre su tren motriz sería muy arriesgado porque también podría ser eléctrico. Pero el diseño de ciertos elementos parecen apuntar a que bajo su piel podría haber un motor de combustión ICE tradicional como por ejemplo ciertas tomas de aire…

Artículo relacionado: Bertone Dianchè BSS GT: ¡cuidado con él, Tesla Roadster!

Tampoco podemos obviar el hecho de contar con un capó muy corto y sinuoso así como una línea de cintura muy estilizada. Por último parece que este modelo de Bertone incluirá unas llantas de aleación de diseño deportivo y una zaga muy ancha y plana. Al menos es la sensación que da por el diseño y formato de sus ópticas posteriores. Como curiosidad, el lobo de Bertone va iluminado y en las esquinas del paragolpes parece haber dos escapes…

Habrá que esperar un poco para saber cuáles son los planes de los hermanos Ricci. En todo caso ojalá la espera sea corta porque las ganas de conocer qué pasará con este mítico nombre son muchas…

Fuente – Bertone