BMW anticipa cómo será el HUD del futuro en el CES Las Vegas

El sector del automóvil ha pasado a formar parte, de una u otra forma, del de electrónica de consumo. De hace unos años a esta parte la integración de las pantallas digitales de gran tamaño y los sistemas de infotainment están convirtiendo a los coches en smartphones con ruedas. Sin embargo, esta tendencia podría pasar a la historia en pocos años tal como está evolucionando la tecnología de Head-Up Display. Al menos es lo que piensan en BMW.

Si haces un poco de memoria recordarás que BMW ha acudido al CES Las Vegas con el i Vision Dee. Se trata de un prototipo que anticipa cómo será el futuro diseño que lucirán los modelos eléctricos de la Bayerische. Pero sus argumentos no se quedan ahí, también anticipa cómo serán los interiores que tendrán estos modelos. Con todo en su interés por hacer minimalista su línea, han acabado con las pantallas potenciando el uso de un gran sistema HUD…

BMW lanzará al mercado el HUD de nueva generación sobre la plataforma Neue Klasse en 2025…

Para dar forma al salpicadero del i Vision Dee los ingenieros de BMW apuestan por la tecnología táctil. Más aún, se han cargado el mando iDrive para emplear el sistema BMW Mixed Reality Slider con sensores sensibles al tacto en el salpicadero y cuadro de instrumentos. De ahí que no tenga pantallas de gran tamaño a excepción de un pequeño display ubicado en la zona superior del salpicadero. Y aquí es donde nace esta curiosa noticia…

Para entender cuál es el planteamiento de BMW vamos a transcribir su nota de prensa oficial. En ella Oliver Zipse, el presidente del Consejo de Administración de BMW AG anunció

«Una nueva generación de pantallas Head-up para la «Neue Klasse» […] «Es más que una visión. Llevamos esta innovación a la ‘Neue Klasse’. A partir de 2025, el año siguiente, nuestros clientes podrán experimentar esta tecnología completamente nueva en sus vehículos»

Para completar este anuncio la casa publica un teaser oficial en el que se puede ver el display que va sobre el salpicadero que os hemos comentado antes. El ángulo de visión no parece muy cómodo aunque el i Vision Dee luce un cockpit sencillo que no parece complicado de controlar de un vistazo. Para completar la información de este display no falta un potente Head-Up Display que proyecta la información en tres dimensiones sobre el parabrisas.

Con todo, BMW anuncia que esta tecnología llegará al mercado en 2025 con el primer modelo que la marca lance al mercado sobre la plataforma Neue Klasse. Todo el mundo apunta a que será el próximo Serie 3 eléctrico y su declinación SUV iX3 aunque aún hay dudas de cuál será el que estrene esta plataforma. Por tanto tienen un par de años para pulir su tecnología y hacerla intuitiva…

Fuente – BMW