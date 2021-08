BMW «hunde» el precio del Serie 8 en EEUU ante el fracaso de ventas

Cuando supimos que BMW iba a resucitar al Serie 8 nos llevamos una gran alegría. El mítico deportivo bávaro, que estuvo a la venta entre los años 1989 y 1999, cautivó a fans y no tan fans de la marca. Las primeras fotos oficiales de esta nueva versión, con código interno G15, confirmaron lo que parecía un hecho: habían acertado con su planteamiento. Sin embargo, es el público el que da, o no, su beneplácito respaldando la propuesta con sus compras.

Si hacéis un poco de memoria, debéis recordar que en marzo del pasado año 2020 nos hicimos eco de una noticia. Si no la recordáis os resumo de qué iba: las malas ventas del BMW Serie 8 en Estados Unidos. Este mercado no estaba reaccionando como lo había previsto la Bayerische y sus ventas no solo no despegaban, sino que se hundían cada vez más. Pues bien, parece que la tendencia se ha agudizado aún más y para ello han puesto duro remedio…

La rebaja de precio del BMW Serie 8 es de unos 14 mil euros de media en toda la gama…

Si sois fanáticos del BMW Serie 8 igual no os gusta leer lo que viene a continuación. Para atajar el bajo volumen de ventas que está cosechando el modelo en Estados Unidos sus responsables habrían decidido tirar el precio. Sí, lo que lees, bajarle la tarifa de venta en una media de hasta 14 mil euros. Ahora, no sólo es más barato que antes, sino que si lo comparamos con las tarifas que hay en Europa, es como si nos estuvieran timando por él.

La versión de acceso, para EEUU, corresponde al 840i Coupé y tiene un precio de 85 mil dólares. Si traducimos este número a euros, verás que piden por él 72.261 euros. Ahora, si restamos los 102.100 euros que piden por la misma versión en Europa, veréis que hay una diferencia de, nada menos, que 29.839 euros. El caso es que, si os fijáis en el resto de versiones, os daréis cuenta de que se repite el mismo patrón y, en teoría, por el mismo coche.

Claro que habrá quien diga que esto mismo ocurre con modelos como los Ford Mustang o Jeep Wrangler. Me parece muy bien, pero no nos parece justo que un producto del corte del BMW Serie 8 «juegue sucio con su mercado natal». Con todo, no hay que ser un lince para darse cuenta de la intención que tiene la firma bávara. Tirando el precio de su Serie 8 busca que los clientes no pongan sus ojos sobre otros rivales, aunque esto en EEUU sea muy complicado.

Habrá que ver si la estrategia les da resultado. Para, intentar, apuntalar su idea, han vuelto a reintroducir la versión M8 Coupé, pues hasta ahora sólo lo estaban vendiendo como M8 Gran Coupé. Quizá ahí esté la clave y sea que los clientes buscan coches con tres puertas y un indómito carácter deportivo. O más bien que a los yanquis le tienen el seso sorbido los SUV´s y por ello no se dan cuenta del producto que tienen.

Igual si lo bajan en Europa…

