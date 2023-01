BMW i Vision Dee: El futuro de la Bayerische debuta en el CES…

El CES Las Vegas es la feria tecnológica más importante del mundo. De ello ya no queda duda y la prueba está en como los fabricantes de coches la han convertido en una cita más del calendario anual de ferias. Pues bien, las marcas aprovechan su celebración mostrando al mundo de qué son capaces y BMW no iba a ser menos. De hecho, en la Bayerische han trabajado mucho para dejarnos ojipláticos con el nuevo BMW i Vision Dee ¿No te gusta…?

Pues lo primero que has de saber es que el BMW i Vision Dee avanza cómo será la futura gama de modelos eléctricos de la marca. No es que se vaya a trasladar tal cual a un modelo de producción, pero sí algunos rasgos de su fisonomía. Con todo, lo más interesante de este modelo no está en su exterior, que se instala en el segmento de las berlinas, sino en su habitáculo. Y la explicación a su misterio está en su nombre «Dee» ¿Sabes qué significa.?

El BMW i Vision Dee del CES Las Vegas llegará a la calle en 2025 como eléctrico sobre la plataforma Neue Klasse…

[embedded content]

Pues según explica BMW en su nota de prensa oficial «Dee» significa: Digital Emotional Experience. y quizás en tu mente te estás preguntando ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo: el Dee es capaz de expresar estados de ánimo y expresiones faciales e incluso hablar con la gente. Para ello se apoya en la tecnología E Ink que le permite cambiar su apariencia al combinar lo físico con lo digital. El mejor exponente de ello está en su frontal y sus funcionalidades.

La gran evolución está de puertas adentro ya que en BMW han «borrado» los controles analógicos así como han dicho adiós al mando iDrive. En su lugar llega el sistema BMW Mixed Reality Slider con sensores sensibles al tacto en el salpicadero y cuadro de instrumentos. A partir de ellos se controlan los diferentes displays que se están por el ancho del parabrisas. Tampoco falta un gran Head-Up Display o un volante con un radio vertical…

Artículo relacionado: BMW Group irá al CES de 2023 con un prototipo «Vision Vehicle»…

Todo este «derroche tecnológico» cobrará vida en cuestión de un par de años. Según la marca en 2025 el mercado conocerá la llegada del primer modelo eléctrico basado en la plataforma Neue Klasse. Será un coche de segmento y tamaño medio por lo que podríamos apostar por un Serie i3 o un iX3 de nueva factura. Además, entre las «chuches» tecnológicas que llevará no faltará la avanzada pantalla frontal que luce el i Vision Dee del CES.

Respecto a la técnica del i Vision Dee, la marca anunciará nuevos detalles más adelante. Por ahora se sabe que se asienta sobre la plataforma Neue Klasse y poco más. Por último, su producción tendrá lugar en la fábrica de Debrecent en Hungría a partir de 2025. Más tarde llegará a Munich y para finales de década el centro de EEUU.

Fuente – BMW