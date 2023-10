BMW X2: La segunda generación debuta con este oscuro teaser…

A nadie se le escapa que el BMW X2 no es el modelo más vendido de la Bayerische. Cierto es que tiene su público y el número de entregas anuales es «correcto» pero no suficiente para hacer sombra a su hermano X1. Con todo, en la marca se han propuesto darle una oportunidad de la que te hablamos hace ya un tiempo. Es decir, aprovecharán sus sinergias internas para dar forma a una nueva generación para, así, ofrecer un C-SUV de corte dinámico y jovial.

Como ya podrás imaginar el desarrollo del próximo X2 se ha llevado bajo un gran secretismo. La razón para ello está en que esta nueva generación cambiará ligeramente su planteamiento ya que no solo cambiará su estética. Se espera que cuente con un interior más habitable que solvente los problemas de la actual iteración. Amén de que la gama será mucho más amplia contemplando, incluso, una interesante versión eléctrica. Y este teaser ya la muestra…

El nuevo BMW X2 debutará como eléctrico y tendrá un diseño más angular…

Ha sido la propia BMW la encargada de publicar el teaser en sus redes sociales de Instagram y X. En la primera no se ha «cortado» y también ha dejado un breve vídeo que muestra algunos detalles adicionales de su diseño. Con todo, se trata de un SUV mucho más musculoso y angular que el actual destacando por una gran parrilla frontal. Y no es lo único, este elemento se puede iluminar formando un patrón de «C» opuestas simulando los riñones.

Esta parrilla es de mayor tamaño que la del actual y, además, se parece mucho más a la del X6. A ambos lados de ella hay un par de ópticas Full LED con luces diurnas LED en forma de ¿C?. Pero es en la vista lateral donde los esfuerzos de la marca se aprecian en cuanto a diseño. Es decir, estamos ante un modelo más grande con un perfil de tipo coupé que destaca por la línea del techo inclinada, un spoiler de techo atractivo y un portón más inclinado.