BMW X3: ¿Acertarán estos renders con el diseño de la nueva generación?

Cuando BMW desarrolló y lanzó al mercado la primera generación del X5 jamás pensaron que sería un éxito. Y no es un hecho aislado, pues a medida que fueron ampliando la familia «X» sus ventas se multiplicaron. Esto ha hecho que muchos crean que la Bayerische fue quien inventó el segmento de los SUV´s premium pero no. El Land Rover Range Rover se les adelantó unos pocos años aunque muchos no lo quieran reconocer. Eso sí, las ventas son de los bávaros.

Sea como fuere la gama X de la Bayerische funciona a las mil maravillas, da igual el modelo de que se trate. Pero a pesar de su gran éxito no están exentos de actualizarlos para evitar que sus rivales les adelanten. El próximo que pasará por el quirófano es el BMW X3 uno de los SUV´s de segmento D más cotizados entre los clientes. Y mientras ve la luz esta nueva generación aquí tenemos unos renders recién salidos del horno ¿Qué te parece su línea?

El nuevo BMW X3 podría ser oficial en 2024 pero todavía no hay fecha oficial…

Para dar forma a este par de renders el equipo de Kolesa se ha «empapado» de las fotos espía. Sin este material gráfico sería imposible, pues es muy complicado adivinar cómo evolucionará la estética de una marca. Y aún así pueden surgir muchas discrepancias ya que las unidades fotografiadas van cargadas de camuflaje. Sea como fuere la Bayerische ya está poniendo a prueba la tecnología que dará forma y vida a la nueva generación del BMW X3.

Si echamos un ojo a estos renders vemos que el frontal del X3 es más maduro. Ahora hay una nueva parrilla que se mantiene fiel al estilo conocido y no crece desmesuradamente. A ambos lados hay unas ópticas más delgadas y que en el extremo exterior son más rasgadas. El capó también es de nuevo cuño como también ocurre con el paragolpes presentando una fisonomía más agresiva que el del actual modelo. A continuación revisamos el lateral…

Estamos ante creaciones gráficas y debemos ser cautos. Todo apunta a que será más largo y que la línea del techo será más deportiva. En todo caso, hasta que no veamos alguna unidad sin camuflaje no lo daremos por hecho. La última zona a revisar es la zaga. Aquí el nuevo X3 lucirá más ligero pues estrenará unas ópticas LED más finas y estilizadas. También habrá un portón de nuevo diseño y un paragolpes más sencillo que integrará un gran difusor.

Como bien sabes, el actual BMW X3 se puso al día hace muy poco. Por tanto, el debut de la próxima iteración aún debería tardar en ver la luz. Calculamos que podría debutar a finales de año 2023 para iniciar su venta cuando el 2024 llame a nuestras vidas. Habrá que ver si estos plazos se cumplen y no nos sorprenden antes. Lo que sí está muy claro es que el nuevo llegará con versión eléctrica iX3 desde el inicio de su lanzamiento comercial…

Fuente – Kolesa