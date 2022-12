BMW X6 M: Estos renders adelantan su restyling ¿Acertarán o no?

El BMW X6 M probablemente sea el SUV deportivo más impresionante. Cierto que los hay más potentes y con mejor dinámica, pero su buen equilibrio le convierten en uno de los más deseados. Teniendo en cuenta que un vehículo de este tipo ha «colado en el corazón» de los que buscan practicidad y deportividad, la marca celebra el éxito cosechado. Y aunque lógica no tenga, ya trabajan en el restyling que llegará en breve para que se mantenga fresco…

Actualmente los ingenieros de la Bayerische están trabajando para renovar al X6. Y la versión deportiva M no iba a ser menos pues sirve de pináculo y escaparate para atraer a un buen grupo de clientes. De esta forma los fotógrafos espía se han podido hacer de un buen puñado de imágenes en las que lo podemos ver camuflado. El lugar es el circuito de Nürburgring donde están poniendo a prueba su técnica pero ¿Y su imagen? ¿Qué pasa con ella?

Todo apunta a que el restyling del BMW X6 M será más agresivo al estrenar un frontal más marcado y prominente…

Como hemos indicado, el BMW X6 M visto por los fotógrafos espía iba cargado de camuflaje. Con todo los chicos de Kolesa han creado este par de renders con los que quieren ilustrarnos respecto a su diseño. Y si están en lo cierto parece que la imagen del SUV deportivo de la Bayerische será más agresiva. Sobre todo porque en el frontal veremos una serie de cambios, como sus ópticas, parrilla o paragolpes, que lo hacen más musculoso…

Donde no se esperan grandes cambios es en la zaga. Al menos, en las unidades avistadas, todo apunta a que seguirá tal cuál lo conocíamos. Esto es, las ópticas, el paragolpes y el difusor no cambiarán o, al menos, no recibirán grandes cambios. De puertas adentro sí que habrá mejoras con pantallas de mayor resolución, más conectividad y un nuevo arsenal de asistentes activos a la conducción. También se espera una revisión de materiales y ajustes.

Artículo relacionado: El nuevo BMW X6 ya es oficial y puede montar hasta parrilla iluminada

En el apartado técnico hay fuentes que aseguran que no tendrá cambios más allá de los «normales» en un restyling por lo que debería conservar el bloque 4.4 V8 biturbo. Si es así, la potencia debería estar en torno a los 448 kW (610 CV) en la versión «normal» y los 460 kW (625 CV) para la radical Competition. En ambos casos esta potencia llega al suelo a través de las cuatro ruedas y se gestiona por una transmisión automática de 8 relaciones.

Con todo, el debut oficial del renovado BMW X6 M tendrá lugar en algún punto del inminente 2023. El momento aún no se sabe, pero todo apunta a que será en el primer semestre… Toca ser pacientes…

Fuente – Kolesa